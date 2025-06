Raptus trafił do więzienia

Kilka dni temu do lubartowskiej jednostki zgłosiła się mieszkanka jednej z miejscowości z terenu powiatu lubartowskiego, zawiadamiając że mąż znęca się nad nią od kilku miesięcy. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie i ustalili, że 39-latek od około roku wszczynał awantury domowe, znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie, powodując u niej także obrażenia ciała, niszczył wyposażenie domu i doprowadzał do jego demolowania.

Ze względu na realne zagrożenie życia i zdrowia kobiety, policjanci niezwłocznie zatrzymali 39-latka i osadzili go w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w lubartowskiej komendzie, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności procesowych. Jednocześnie funkcjonariusze wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty oraz sporządzili dokumentację związaną z przemocą domową a także przesłuchali świadków.

Po wykonaniu czynności dochodzeniowych, mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Lubartowie z wnioskiem prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Po analizie zebranego materiału, Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec podejrzanego. Za znęcanie nad osobą najbliższą mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

– Pamiętajmy, przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Zdajemy sobie sprawę, że takie zgłoszenie często kosztuje osobę poszkodowaną wiele odwagi i siły, ale milczenie nie zatrzyma przemocy – apeluje policja.