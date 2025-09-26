Utopił kota i wyrzucił ciało. Grozi mu pięć lat więzienia

49-letni mieszkaniec gminy Michowo jest podejrzewany o zabicie swojego kota ze szczególnym okrucieństwem. Został zatrzymany przez policję. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
24 września policjanci z posterunku w Michowie otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu przestępstwa. Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zatrzymali 49-latka. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna utopił małego kota, a następnie wyrzucił jego ciało do pomieszczenia, w którym żyją jego inne zwierzęta.
Policja informuje, że 49-letni zatrzymany nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Za zabicie kota ze szczególnym okrucieństwem grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
- Przypominamy, że każde znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Apelujemy do mieszkańców, aby reagowali na wszelkie przypadki krzywdzenia zwierząt i nie pozostawali obojętni. Dzięki szybkiej reakcji świadków możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań, które ratują życie i zdrowie czworonogów – przekazała podkomisarz Jagoda Maj.