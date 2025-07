110 milionów powodów do wsparcia – rekordowe środki dla osób z niepełnosprawnościami w Lubelskiem

To nie są medialne fajerwerki

– To konkretna i realna pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują – osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – podkreślił wojewoda Krzysztof Komorski podczas środowej konferencji prasowej. – To są narzędzia wsparcia, które realizują istotne cele, ale nie są widoczne. To nie spektakularne otwarcia, czy przecięcia wstęg, ale bardzo ważne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – dodał.

Lubelskie gminy i powiaty otrzymają w tym roku łącznie ponad 110 mln zł, z czego niemal 26 mln zł trafiło do samorządów między 8 a 10 lipca. Fundusze umożliwią kontynuację i rozwój trzech filarów wsparcia: opieki wytchnieniowej, asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością oraz centrów opiekuńczo-mieszkalnych (COM).

Opieka, która daje oddech

Program „Opieka wytchnieniowa” to nieoceniona ulga dla opiekunów – zarówno dzieci, jak i dorosłych z niepełnosprawnościami. Tylko w ubiegłym roku ponad 1600 mieszkańców Lubelszczyzny skorzystało z 260 tys. godzin pobytu dziennego i 1817 dni pobytu całodobowego.

W edycji 2025 programu 150 samorządów otrzyma łącznie blisko 3,5 mln zł, by zapewnić opiekunom możliwość odpoczynku i załatwienia codziennych spraw.

Asystent, który przywraca niezależność

Największe wsparcie finansowe – ponad 21 mln zł – trafi do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Umożliwia on uczestnikom korzystanie z pomocy w codziennym życiu – od przemieszczania się, przez zakupy, po kontakt z kulturą.

W 2024 roku z programu skorzystało niemal 4 tys. mieszkańców, którzy wspólnie wykorzystali 1,2 mln godzin usług. W zależności od potrzeb, każdy uczestnik może liczyć nawet na 840 godzin pomocy rocznie.

Dom bliski domu

Na mapie Lubelszczyzny działa już osiem centrów opiekuńczo-mieszkalnych, m.in. w Lublinie, Zamościu i Lubartowie. Teraz powstają cztery kolejne – w Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie i Tyszowcach – które zaoferują łącznie 74 nowe miejsca dla dorosłych z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością.

Program COM, finansowany w ramach edycji 2019 i 2021, otrzymał w tym roku ponad 1,3 mln zł, a całkowita pula do rozdysponowania to ponad 12 mln zł.

Więcej niż statystyka

Wojewoda Komorski zaznaczył, że ponad 75% całkowitej puli na 2025 rok już trafiło do samorządów, a ostatnia transza zostanie wypłacona do 15 października. Wakacje przyniosą też kolejne nabory.

– Naszym obowiązkiem – jako administracji rządowej – jest wspierać działania samorządów, które każdego dnia realizują trudne i wymagające zadania. Dzięki tym programom mamy realny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami – podsumował wojewoda.

Programy z Funduszu Solidarnościowego pokazują, że skuteczna pomoc nie musi być widowiskowa. Może być za to bezcenna dla tych, którzy dzięki niej zyskują codzienną samodzielność, bezpieczeństwo i szansę wytchnienia.