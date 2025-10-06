Grał, grał i wygrał. Lubelskie ma nowego milionera

Od połowy września pula nagród w losowaniu lotto rosła, aż została rozbita podczas sobotniego (4 października) losowania. Liczby, które gwarantowały zwycięstwo to 10, 12, 29, 37, 39, 45. A udało się to aż dwóm szczęśliwcom.

Jeden z nich to mieszkaniec miejscowości Nowa Wola w powiecie lubartowskim. Szczęśliwy kupon został nadany w formule chybił trafił. Zwycięzca zgarnie 8 462 577 zł, z czego jeszcze będzie musiał zapłacić 10 proc. podatku.. Jak informuje Lotto, to najwyższa odnotowana wygrana w tej miejscowości.

Ostatnia "szóstka" w lotto w województwie lubelskim padła pod koniec lipca.