Kierowca miał 3 promile. Zatrzymali go ratownicy medyczni

W nocy z niedzieli na poniedziałek (17/18 sierpnia) policjanci z Piask wyjechali na interwencję do miejscowości Stryjno Kolonia, gdzie według zgłoszenia świadkowie ujęli kierującego, który może być nietrzeźwy.

Na miejscu okazało się, że załoga karetki pogotowia jadąc z pacjentem do szpitala zauważyła pojazd marki Audi, którego tor oraz styl jazdy wskazywał na to, że kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu.

Postanowili zatrzymać pojazd, zabrać kluczyki kierującemu oraz powiadomić policję. Okazało się, że za kierownicą znajdował się 49-letni mieszkaniec gminy Gorzków, u którego badanie alkomatem wykazało, że ma 3 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd którym się poruszał został odholowany na policyjny parking. Teraz mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.