Lubelscy policjanci sprawdzali jednoślady. Prawie 2000 kontroli i 1200 wykroczeń w jeden dzień

Jak informuje podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP Lublin, w działaniach wzięło udział blisko 300 funkcjonariuszy drogówki. Policjanci nie tylko sprawdzali wyposażenie oraz stan techniczny jednośladów, ale też zwracali uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

– Podczas akcji funkcjonariusze reagowali zarówno na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, motorowerzystów czy motocyklistów, jak i na nieprawidłowe zachowania kierujących samochodami wobec nich – podkreśla Karbowniczek.

Nietrzeźwi kierowcy jednośladów

Podczas akcji w ręce policjantów wpadło 33 kierowców pod wpływem alkoholu. Aż 28 z nich prowadziło jednoślady. – To szczególnie niebezpieczne, ponieważ kierujący bez ochrony karoserii narażają się na najtragiczniejsze skutki wypadków – przypominają mundurowi.

Tragiczne statystyki

Od początku 2025 roku na drogach Lubelszczyzny rowerzyści uczestniczyli już w 79 wypadkach. 64 cyklistów zostało rannych, a 10 zginęło.

Motocykliści brali udział w 70 wypadkach, w których 63 osoby odniosły obrażenia, a 6 poniosło śmierć. Motorowerzyści uczestniczyli w 19 zdarzeniach drogowych – 17 osób zostało rannych, nikt nie zginął.

Z kolei użytkownicy hulajnóg elektrycznych odnotowali 35 wypadków – 32 osoby zostały ranne, a 1 zginęła.

Apel policji

Lubelscy policjanci apelują o rozwagę i kulturę na drogach. – Nie ma znaczenia, czy poruszamy się samochodem, motocyklem, rowerem czy hulajnogą. Cel mamy wspólny – bezpiecznie dojechać do domu – podkreślają funkcjonariusze.