Masz zastrzeżenia do leczenia? NFZ przypomina: możesz złożyć skargę

– Do Lubelskiego Oddziału NFZ wpływa rocznie średnio około trzystu skarg – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa lubelskiego NFZ. – Najczęściej dotyczą one problemów z dostępnością do świadczeń, np. braku możliwości dodzwonienia się do przychodni czy odmowy rejestracji do lekarza.

Skargę może złożyć sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona – pisemnie, elektronicznie (ePUAP, e-Doręczenia, e-mail) lub osobiście w siedzibie NFZ w Lublinie przy ul. Nadstawnej, a także w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Aby zgłoszenie mogło być rozpatrzone, musi zawierać imię, nazwisko i adres kontaktowy skarżącego, szczegółowy opis sytuacji oraz dane placówki lub pracownika medycznego, którego dotyczy sprawa. Braki formalne – np. brak danych skarżącego – są najczęstszą przyczyną pozostawienia skargi bez rozpatrzenia (ok. 40 przypadków rocznie).

Fundusz analizuje każdą skargę, ale może interweniować tylko w sytuacjach, gdy naruszane są warunki umowy z NFZ. Nie rozpatruje natomiast kwestii związanych z decyzjami medycznymi – te należy zgłaszać dyrekcji placówki, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej lub Rzecznikowi Praw Pacjenta.

– Każdy pacjent ma prawo do szacunku, profesjonalnej opieki i rzetelnych informacji. Nawet krytyczny głos może przyczynić się do poprawy działania systemu ochrony zdrowia – podsumowuje Małgorzata Bartoszek.