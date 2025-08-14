Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Masz zastrzeżenia do leczenia? NFZ przypomina: możesz złożyć skargę

(fot. pixabay.com)

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina pacjentom, że w przypadku problemów z opieką medyczną w placówkach mających podpisaną umowę z NFZ można złożyć skargę. Jak podkreśla Fundusz, taki głos pacjenta jest ważną informacją zwrotną, która może pomóc w poprawie jakości usług finansowanych ze środków publicznych.

– Do Lubelskiego Oddziału NFZ wpływa rocznie średnio około trzystu skarg – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa lubelskiego NFZ. – Najczęściej dotyczą one problemów z dostępnością do świadczeń, np. braku możliwości dodzwonienia się do przychodni czy odmowy rejestracji do lekarza.

Skargę może złożyć sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona – pisemnie, elektronicznie (ePUAP, e-Doręczenia, e-mail) lub osobiście w siedzibie NFZ w Lublinie przy ul. Nadstawnej, a także w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Aby zgłoszenie mogło być rozpatrzone, musi zawierać imię, nazwisko i adres kontaktowy skarżącego, szczegółowy opis sytuacji oraz dane placówki lub pracownika medycznego, którego dotyczy sprawa. Braki formalne – np. brak danych skarżącego – są najczęstszą przyczyną pozostawienia skargi bez rozpatrzenia (ok. 40 przypadków rocznie).

Fundusz analizuje każdą skargę, ale może interweniować tylko w sytuacjach, gdy naruszane są warunki umowy z NFZ. Nie rozpatruje natomiast kwestii związanych z decyzjami medycznymi – te należy zgłaszać dyrekcji placówki, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej lub Rzecznikowi Praw Pacjenta.

– Każdy pacjent ma prawo do szacunku, profesjonalnej opieki i rzetelnych informacji. Nawet krytyczny głos może przyczynić się do poprawy działania systemu ochrony zdrowia – podsumowuje Małgorzata Bartoszek.

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
