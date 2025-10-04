Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 4 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lubelskie

Dzisiaj
14:07
Strona główna » Lubelskie

Niebo, które stało się piekłem

Autor: Zdjęcie autora Adrian Mańko
Udostępnij A A
Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni
Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni (fot. DW/archiwum)

Pod koniec 2025 roku na platformie streamingowej HBO Max ma się pojawić serial „Niebo. Rok w piekle”. Produkcja opowie historię sekty „Niebo” i jej charyzmatycznego lidera, Bogdana Kacmajora. W tej roli zobaczymy Tomasza Kota. Nie wszyscy wiedzą, że Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” to temat blisko związany z Lubelszczyzną.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Choć Bogdan Kacmajor pochodził z Elbląga, to na początku latach 90. poprzedniego stulecia przeprowadził się do Majdanu Kozłowieckiego. To wioska oddalona o 20 kilometrów na północ od Lublina. Tam przez lata funkcjonował jako lider najgłośniejszej sekty w historii Polski.

Kacmajor pochodził z inteligenckiej rodziny. Niespodziewanie porzucił jednak szkołę. Przejawiał spore zdolności artystyczne, zaczął organizować happeningi, wystawy, spotkania twórcze. Wcielony na siłę do wojska odmawiał wykonywania poleceń i wylądował na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, a gdy wojsko znów się o niego upomniało, ten nadal stawał okoniem. Finalnie za miganie się od obywatelskiego obowiązku PRL został skazany na dwuletnią odsiadkę. Dla jego życiorysu kluczowy moment miał jednak dopiero nadejść. Na początku lat 80. – jak twierdzi – doznał widzenia.

Opowiadał wówczas, że pojawił się przed nim jego własny sobowtór, który szedł ku niemu w kryształowo czystej wodzie. Szedł po dnie zasłanym szkieletami ryb. Gdy po nich stąpał, szkielety zamieniały się w ptaki i ulatywały w przestrzeń. Podobnie jak w Księdze Ezechiela, który ze szkieletów zalegających dolinę też wskrzesił całe wojsko. Następnego dnia Kacmajor porzucił pracę w teatrze, wyrzucił z domu wszystkie przedmioty oprócz biblii i… zaczął leczyć przez nakładanie rąk. Pierwszą jego „pacjentką” została ponoć jego własna ciotka, której uzdrowicielski dotyk krewnego pozbawił bólu głowy.

Z początku wydawało się, że jest jednym z licznych wtedy naśladowców ojca Klimuszko, ale z czasem na jego specyficzne „usługi” znajdowało się coraz więcej chętnych. Kacmajor mieszkał w niewielkim gospodarstwie w Kruszewie na Warmii. Przyjeżdżali do niego ludzie z całej Polski, a on „leczył” ich przez dotyk. Uchodził za cudotwórcę, a na dowód tego wystarczy powiedzieć, że codziennie w Kruszewie meldowały się setki cierpiących, którym Kacmajor rzekomo pomagał. Ponoć bywały dni, że do jego wioski zjeżdżały nawet tysiące osób szukających ukojenia w chorobie czy bólu. A niespełna 30-letni Bogdan nikomu nie odmawiał pomocy.

Osiem lat po objawieniu, rozwiedziony z pierwszą żoną Kacmajor postanowił przenieść się w inny region Polski. Wybrał Lubelszczyznę, a ściślej mówiąc Majdan Kozłowiecki. Zakupił ponad 20 hektarów ziemi w Nowodworze, dwa w Majdanie i pięć w Annoborze. Wybrał właśnie ten rejon, bo z kartotek swoich „uzdrawianych” pacjentów wyczytał, że najwięcej pochodzi właśnie z tamtych rejonów. To był początek „Nieba”.

W 1991 r. Kacmajor zarejestrował spółkę „Leczenie Ludzi przez Nakładanie Rąk”. Rok później zmieniła ona nazwę na „Leczenie Duchem Bożym w Imieniu Jezusa Chrystusa przez Nakładanie Rąk”. Może brzmi to kuriozalnie, ale to była inna rzeczywistość. Polska wychodziła z mroków poprzedniego ustroju, a świadomość ludzi była znacznie mniejsza niż dziś. Nikt nie marzył o powszechnym dostępie do internetu, telefonii komórkowej czy innych zdobyczach techniki. Kacmajor „lecząc” dotykiem zbił całkiem duży majątek, co pozwoliło mu postawić dom w Majdanie Kozłowieckim. Dom, który wbrew późniejszej nazwie sekty, stał się dla wielu piekłem na ziemi.

Niebo idzie do nas co dzień nowe świtem

Ogromny, 400-metrowy dom powstał bardzo szybko jak na ówczesne realia. Miejscowi urzędnicy załatwiali mu przydziały na materiały budowlane, a Kacmajor w zamian ich leczył. Oczywiście nakładaniem rąk. Ba, w osiedlaniu się pomagał mu lokalny przedsiębiorca zajmujący się kamieniarstwem i handlem paliwami, a nawet komendant lubartowskiej policji. Ten ostatni został zresztą członkiem wspólnoty. Gdy dom stanął, zaczęli się do niego wprowadzać wyznawcy Kacmajora, wierzący w jego nadprzyrodzone siły. Przeważnie byli to „ozdrowieńcy”. W szczytowym momencie było ich około 60.

Członkowie rodzącej się wspólnoty z patyków zbili napis „Niebo” z drogowskazem na nowo powstały dom. To był nieformalny początek istnienia sekty, o której z czasem zrobiło się głośno – nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całej Polsce.

Kacmajor poznał lubliniankę, Grażynę – absolwentkę pedagogiki i muzykologii. Zawrócił jej w głowie. Ona też uwierzyła, że Bogdan jest kimś więcej niż zwykłym szarlatanem. Wmówił jej, że potrafi widzieć duchy. Para wzięła ślub i przybrała nowe imiona. „Nie” (Kacmajor) i „Bo” (jego żona). Razem stworzyli Niebo. Swoim dzieciom nadawali imiona, które układały się w zdanie: „Idzie”, „Do”, „Nas”, „Co Dzień”, „Nowe”, „Świtem”. W 2000 r. na świat przyszła dziewczynka, której nadali imię „Mądrość”. To miał być początek nowego zdania, a dzieci łącznie miało być dwanaście – tyle co plemion Izraela.

Legenda niesamowitego uzdrowiciela żyła swoim życiem. Ludzie rozpowiadali sobie historie uleczonych – jedni z raka, inni ze schizofrenii, jeszcze inni z chorób nerek, płuc. Kacmajor stawiał na nogi sparaliżowanych, przywracał wzrok ślepym, kogoś nawet zmartwychwstał. Przynajmniej jeśli wierzyć temu, co mówili ludzie, budując wokół Kacmajora miraż boskiego namiestnika. On sam zaczął nazywać się Eliaszem, Mężem Bożym, Apostołem czy Drzewem Żywota.

Członkowie rozrastającej się wspólnoty zerwali kontakt ze społeczeństwem. Na rozkaz guru spalili swoje dokumenty tożsamości, przyjęli nowe imiona, odrzucili wszelkie obowiązki. Sprzedali swoje majątki, pieniądze oddali liderowi, zerwali kontakty z rodzinami. Uwierzyli, że prawdziwe szczęście czeka ich w „Niebie” – tym na kozłowieckiej ziemi. Kolacje jadali po zachodzie słońca, czytali biblię, dzielili się chlebem, popijali czerwonym winem i mówili do siebie „bracie”, „siostro”. Nie mieli dostępu do prasy, radia czy telewizji. Stworzyli nawet swój własny język, w którym nie było polskich liter i dwuznaków. Prawdopodobnie była to próba naśladowania mowy Mojżesza, bowiem ten według legendy seplenił.

Kacmajor głosił, że jest bogiem i głównym sędzią tego świata. Nauczał dzieci członków wspólnoty, ponieważ nie chodziły one do szkoły. Zakazane było też korzystanie z klasycznej opieki medycznej. Dzieci, których w „Niebie” rodziło się sporo, nie były rejestrowane, ani szczepione. Nikt oczywiście nie chodził też do pracy. Ponadto w pewnym momencie guru nakazał swoim wiernym pozbycie się wszystkich sprzętów rolniczych, przez co uprawianie gospodarki było już niemożliwe. Nic dziwnego, że z czasem zaczęło brakować środków do życia.

Zaczęły się kradzieże. Niebianie okradali sąsiednie gospodarstwa, ale także sklepy. Jeździli do pobliskich miast, a nawet do Warszawy i brali, co tylko się udało. Trafiali do aresztu. Pewnego razu za kratki trafili niemal wszyscy mężczyźni, mieszkający w kozłowieckim „Niebie”. Było to pokłosie zuchwałej kradzieży drewna z lasu. Poddano ich wtedy badaniom psychiatrycznym, z których wynikało, że są ślepo zapatrzeni w swojego lidera. Ten zaś został określony jako sprytny manipulator i… ateista.

Standard życia w Majdanie Kozłowieckim pogarszał się, w ludziach narastała złość. Problemy finansowe to tylko wierzchołek góry lodowej. Po dziś dzień krążą legendy, o tym co działo się w „Niebie”. Z plotek sąsiadów, ale i relacji członków wspólnoty, którzy z niej uciekli, można było się dowiedzieć o poniżaniu, karach cielesnych, wykorzystywaniu seksualnym, pedofilii, kazirodztwie, zabijaniu noworodków, doprowadzaniu ludzi do samobójstw. Niewiele z tych zarzutów udało się potwierdzić, choć do tematu wracano jeszcze wiele lat po rozpadnięciu się sekty. W 2011 roku zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej w Lubartowie złożył przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu ds. Obrony przed Sektami, Ryszard Nowak.

– Mamy sygnały, że na posesji były zakopywane martwe dzieci członków sekty – mówił Nowak Dziennikowi Wschodniemu. – Byli członkowie sekty opowiadali nam o nagłym znikaniu nowo narodzonych lub poronionych dzieci. Prawdopodobnie na rozkaz guru sekty martwe dzieci były potajemnie grzebane w ziemi na terenie posiadłości – dodał.

Spekulowano nawet o handlu dziećmi i kontaktach Kacmajora z szemranymi ludźmi z Niemiec. Ostatecznie niczego mu nie udowodniono. Został skazany wyłącznie za kradzież drewna z lasu…

ZE WSPOMNIEŃ SEBASTIANA KELLERA

– Przyjechałem do Nieba, szczególnie do Bogdana Kacmajora, aby mnie wyleczył z trapiących mnie przypadłości. Rzeczywiście, kiedy zamieszkałem tam na stale moje wszystkie choroby przeszły. Oczywiście nie od razu, minęło trochę czasu. Najbardziej się cieszyłem, że ustąpił mi pewien okrutny ból i uporczywy stan zapalny. Dzięki temu mogłem teraz normalnie funkcjonować, co wcześniej było niemożliwe. Od paru lat towarzyszył mi także ból szczęki oraz przykry tik, związany z tym, że musiałem wciąż nią ruszać, czułem w ustach nieustającą dolegliwość, która po roku pobytu w sekcie ustąpiła. Ulga była ogromna – mówił Sebastian Keller, który w sekcie spędził pięć lat.

Gdy uciekł z „Nieba” patrzył na wszystko inaczej. Powiedział, że przeklina dzień, w którym spotkał Kacmajora. Wydał nawet książkę „Niebo. Pięć lat w sekcie”.

Keller opowiadał, że Kacmajora poznał jeszcze w Kruszewie, gdy sam był młodym chłopakiem. Leczył się u swojego późniejszego guru. Bogdan zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że kilka lat później 20-latek porzucił szkołę i rodzinę, wyprowadzając się do Majdanu Kozłowieckiego. I właśnie tej decyzji miał żałować najbardziej.

W „Niebie” na początku nie działo się nic szokującego. Z czasem jednak życie codziennie członków wspólnoty stawało się wytworem szaleństw Kacmajora. Ambasador, Autobusem Przez Miasto, Trójkątyzacja Kota, Anioł Rowerowy, Do Góry Nogami, Audi Quatrro, I Śrubokręt Nie Pomoże, Raj, Bo Pierwsze, Bo Drugie, Bo Ósme. To przykładowe imiona, które nadawano mieszkańcom tego niezwykłego gospodarstwa nieopodal Kozłówki. Narzucony został ortodoksyjnie patriarchalny model rodziny. Od kobiet wymagano pełnego posłuszeństwa wobec mężczyzn, współżycia i rodzenia dzieci. Wyznawcy sami sobie udzielali ślubów. Zdarzało się, że Kacmajor sam dobierał członków wspólnoty w pary. Przykładowo błogosławił związek 14-letniego chłopca z 25-letnią Ewą. Jej historia była później dość głośna. Za współżycie z nieletnim została skazana. Jej mąż z „poprzedniego życia” próbował odzyskać dzieci, które ta zabrała do sekty. Nie udało mu się. Załamany bezsilnością odebrał sobie życie.

Doktryna sekty łączyła w sobie wątki biblijne, apokaliptyczne oraz odwołania do magii czy okultyzmu. Niebianie twierdzili, że mają osobisty kontakt z bogiem, czego dowodem miała być moc uzdrawiania, ale także… wywoływania chorób i śmierci. Ich misją miało być przygotowanie 144 tysięcy osób, które przeżyją zagładę świata. Ta miała nadejść w 2000 roku.

– W sekcie towarzyszyło mi przeświadczenie, że wszystko, co się dzieje w tym domu jest niezwykle, niesamowite, a świat zewnątrz to jedno wielkie kłamstwo. Oni tam żyją materialnie, my duchowo. Oni nie znają ducha, chorują, muszą chodzić do lekarzy, tamci faszerują ich pigułkami, robią im operacje. My jesteśmy od tego wolni. Przez pięć lat nie widziałem lekarza ani tabletki. Nie było mi to potrzebne. Przerażała mnie myśl o tym, że mógłbym wrócić do starego świata. Zresztą guru straszył nas tragediami i chorobami, jakich doświadczymy, jeśli odejdziemy. Wizja była katastroficzna i każdy w nią wierzył. A najgorsza była myśl, że tam się umiera, a tu nie, tu jest bezpiecznie, tu jest Bogdan – pisał w swojej książce Keller.

UPADEK

Sekta rozpadła się samoistnie. Ubywało członków, a atmosfera jednej, wielkiej rodziny zgromadzonej wokół Kacmajora, była już tylko wspomnieniem. Niebianie nie cieszyli się sympatią sąsiadów. Trudno by było inaczej, skoro ich okradali, rzucali klątwy, straszyli śmiercią czy ciężkimi chorobami. Ponoć miejscowa ludność zorganizowała nawet zebranie, na którym zastanawiano się, co zrobić z ludźmi Kacmajora, którzy uprzykrzają im życie.

Punktem krytycznym było odebranie guru jego własnych dzieci. Nie posyłał ich do szkoły. Niektóre z nich trafiły do Domu Dziecka w Kraśniku. Wtedy zaczęły chodzić do szkoły. Okazało się, że guru nie jest wszechmocny. Aparat państwa, który przez lata był bezsilny wobec jego wspólnoty, tym razem go pokonał. Zresztą, w magiczną moc Kacmajora wątpiło coraz więcej członków „Nieba”. Zapowiadany na 2000 rok koniec świata nie nadszedł. Wszechobecny był za to głód. Odłączony został prąd, a coraz mniej liczni mieszkańcy posiadłości w Majdanie Kozłowieckim żywili się surowymi ziemniakami czy jabłkami.

Kacmajor podejmował coraz więcej irracjonalnych decyzji. W maju 2000 roku guru nie wpuścił do „Nieba” jednego z członków wspólnoty, który chciał powrócić na jej łono po odsiadce. Załamany wyznawca Kacmajora poszedł do lasu i podciął sobie żyły.

Niektórym z członków wspólnoty prorok nakazywał leczenie ludzi przez nakładanie rąk – twierdził, że mają do tego zdolności. Sam wtedy oddawał się przyjemnościom życia. Doszło nawet do kuriozalnej sytuacji, gdy niebianie chcieli wskrzesić zmarłego „brata”. W tym celu wykradli jego zwłoki z prosektorium…

Przeprowadzka na Podhale

Podupadające „Niebo” w Majdanie Kozłowieckim traciło rację bytu. Początkowe lata świetności minęły bezpowrotnie. We wrześniu 2002 roku Kacmajor podjął decyzję o opuszczeniu podlubartowskiej wsi. Wraz z nim do autobusu wsiadła jego rodzina oraz ostatni wierni. Obrali kierunek na Podhale. Próbowali osiedlić się w Poroninie, ale były za drogo. Ostatecznie wynajęli gospodarstwo w Starym Bystrem.

Próba reaktywacji „Nieba” pod Tatrami się nie udała. Definitywny koniec nastąpił, gdy Bogdana opuściła jego żona wraz z synem Medardem, zwanym „Do”. Był on najbardziej niepokornym i nieposłusznym z rodzeństwa. Nie słuchał nauk ojca. Po ucieczce błąkał się z matką kilka dni. W końcu na prośbę matki zgłosił się do domu dziecka. O niej samej słuch zaginął. Prawdopodobnie skończyła jak wielu innych członków sekty – targając się na swoje życie. Medard mówił, że przerażała go wizja zbiorowego samobójstwa niebian, o którym wspominał jego ojciec.

Niebawem w Starym Bystrem coraz częściej zaczęła pojawiać się policja. Zatrzymano nawet członka sekty, który próbował sprzedać kradzioną konsolę. Wkrótce po tym zdarzeniu wyznawcy zniknęli z wioski – wsiedli do niebieskiego busa i odjechali w nieznanym kierunku.

Prorok na emigracji

Kacmajor w 2005 roku wrócił do Majdanu Kozłowieckiego, ale zastał tam ruinę. Powybijane szyby, zniszczone zamki w drzwiach, powyrywane rury i krany, pozrywane metalowe okucia i parkiet. Obraz nędzy i rozpaczy. Później na Lubelszczyźnie już go nie widziano. Przeprowadził się do Nysy, a potem na Ukrainę, gdzie wznowił swoją paramedyczną działalność. Dziś 71-letni „prorok” mieszka w angielskim Northampton. Znów zajmuje się sztuką. Historia poniekąd zatacza koło.

Ale to nie jest wesoła historia. To historia dziesiątek złamanych życiorysów, rodzinnych tragedii, samobójstw i cierpienia. Ludzie tracili bliskich, którzy zatracali sami siebie, ślepo wierząc w boskie tchnienie Kacmajora. Ten był jednak w gruncie rzeczy tylko cwanym oszustem, który potrafił wyprać ludziom mózgi.

Posesja z białym domem w Majdanie Kozłowieckim, która była przed laty siedzibą „Nieba” do dziś bywa swoistą atrakcją turystyczną. Ciekawskich nie odstrasza nawet tabliczka z informacją, że jest to teren prywatny.

Między szarfami, akrobatyką i żonglerką
Magazyn

Między szarfami, akrobatyką i żonglerką

Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską
HISTORIA

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim
Magazyn

O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Magazyn serial Magazyn Dziennika Wschodniego niebo Max sekta kacmajor

Pozostałe informacje

W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Z końcem września do gminy Bychawa, od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, trafił samochód ratowniczo-gaśniczy MAN GCBA 5/32. Nowym wozem będą jeździć do pożarów i innych zdarzeń druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bychawce Drugiej.
Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

We wrześniu na skutek wypadku drogowego bus staranował budkę z kebabem w Łomazach. Właścicielki punktu nie ukrywają, że znalazły się teraz w trudnej sytuacji finansowej. Uruchomiły zbiórkę.
Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni
Magazyn

Niebo, które stało się piekłem

Pod koniec 2025 roku na platformie streamingowej HBO Max ma się pojawić serial „Niebo. Rok w piekle”. Produkcja opowie historię sekty „Niebo” i jej charyzmatycznego lidera, Bogdana Kacmajora. W tej roli zobaczymy Tomasza Kota. Nie wszyscy wiedzą, że Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” to temat blisko związany z Lubelszczyzną.
Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończył kompleksową modernizację i doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej. Wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł, w całości sfinansowanych z budżetu Województwa Lubelskiego. Dzięki temu pacjenci z regionu zyskają dostęp do diagnostyki na światowym poziomie.
Biskup Adam Bab
Rozmowa

Biskup Bab: Nie chodzę w purpurze i złocie. Kościół to nie showbiznes

- Dopóki obok mnie żyje ktoś w nędzy, ja nie powinienem czuć się w pełni szczęśliwy - mówi Adam Bab, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Rozmawiamy o cudach, o wierze, o cudownym drzewie w „Parczewie”, o Charliem Kirku, o spuściźnie po papieżu Franciszku, o początku pontyfikatu Leona XIV, o wpływie AI na kościół.

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

35-letnia mieszkanka powiatu bialskiego straciła blisko 4 tys. zł, wierząc, że rozmawia przez komunikator ze swoją koleżanką. Z kolei 30-latek z powiatu opolskiego stracił aż 15 tys. zł po tym, jak zaufał rzekomemu kupującemu swojego telefonu. Policja apeluje: nie klikaj w podejrzane linki i nie przekazuj nikomu kodów BLIK!
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Kolejny odcinek naszej serii kulinarno-podróżniczej „Dziennik ze smakiem” zabierze widzów do wyjątkowego miejsca – Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. To właśnie tutaj działa jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie, które w tym roku obchodzi swoje 80-lecie.

Awaria hamulca była przyczyną czwartkowego paraliżu ul. Rejowieckiej – głównej chełmskiej arterii komunikacyjnej

Hamulec zawiódł, auta posypały się jak domino. Karambol w Horodyszczu-Kolonii

Siedem pojazdów rozbitych, sparaliżowana droga Chełm–Włodawa i kierowcy uwięzieni w wielogodzinnych korkach. Wszystko przez awarię układu hamulcowego w ciężarówce wypełnionej materiałami budowlanymi. Na szczęście nikt nie ucierpiał poważnie.
W piwnicach szpitala będą szkolić medyków z medycyny pola walki

W piwnicach szpitala będą szkolić medyków z medycyny pola walki

Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie przygotowuje specjalne miejsce, w którym lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni będą uczyć się, jak udzielać pomocy w warunkach wojny, katastrof czy masowych wypadków. Szkolenia ruszą w styczniu – i to nie w komfortowych salach, lecz… w piwnicach.
Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Trwają obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek na placu Litewskim w Lublinie wojskowi przeprowadzili wieczorny capstrzyk, a w niedzielę uroczystości przeniosą się do Woli Gułowskiej.
Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo przeciwko jednemu z wychowawców obozu sportowego, który usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku podczas obozu organizowanego w powiecie biłgorajskim przez klub sportowy z Krakowa.
Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

W czwartej kolejce KPR Padwa Zamość podejmie lidera ENEA WKS Grunwald Poznań. Pierwszy gwizdek w sobotę o godzinie 19.
Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Policjanci z tomaszowskiej drogówki zatrzymali młodego kierowcę, który na ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim jechał zdecydowanie za szybko. 25-latek rozpędził swoje Audi do 115 km/h w obszarze zabudowanym.
Bryan Griffin zdobył 11 pkt

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Niespełna tydzień wcześniej w tej samej hali PGE Start Lublin wywalczył pierwszy Peako S.A. Superpuchar Polski im. Adama Wójcika. W piątkowy wieczór podopieczni Wojciecha Kamińskiego skutecznie zatarli dobre wrażenie z tamtego turnieju i pozwolili Legii Warszawa, aby ich rozgromiła aż 68:90.
Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

77-letni mieszkaniec powiatu bialskiego odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Senior prowadził Audi A6 bez włączonych świateł i pasów bezpieczeństwa, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Jakby tego było mało – posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Najnowsze
W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

15:41 Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

14:55

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

14:07

Niebo, które stało się piekłem

13:14

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

12:31

Biskup Bab: Nie chodzę w purpurze i złocie. Kościół to nie showbiznes

11:45

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

11:00

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni

Niebo, które stało się piekłem

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Biskup Adam Bab

Biskup Bab: Nie chodzę w purpurze i złocie. Kościół to nie showbiznes

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni

Niebo, które stało się piekłem

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Biskup Adam Bab

Biskup Bab: Nie chodzę w purpurze i złocie. Kościół to nie showbiznes

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

film
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Foto
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

galeria
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu