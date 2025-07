Pieniądze na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 32 gminach

Umowy z przedstawicielami gmin parafowali w środę (23 lipca) marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałkowie Piotr Breś i Marek Wojciechowski.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele następujących gmin: • Wierzbica • Annopol • Bychawa • Żmudź • Dorohusk • Łabunie • Uchanie • Kłoczew • Rudnik • Wohyń • Hrubieszów • Wisznice • Urzędów • Trawniki • Biłgoraj • Trzydnik Duży • Wólka • Nałęczów • Radecznica • Wąwolnica • Bełżec • Ryki • Potok Wielki • Strzyżewice • Leśniowice • Hańsk • Niedźwiada • Turobin • Wilkołaz • Białopole • Radzyń Podlaski • Szastarka.

Łączna długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg, na które podpisano umowy toponad 15,9 km.

– Kontynuujemy poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w naszym województwie, dróg tak bardzo potrzebnych rolnikom dojeżdżającym do pól, a także mieszkańcom mniejszych miejscowości docierającym do centrum. Dzięki tym środkom osiągamy standard europejski. W tym funduszu mamy łącznie 15 mln zł, co pozwoli na wybudowanie lub modernizację kilkadziesiąt kilometrów dróg dojazdowych – podsumował marszałek Jarosław Stawiarski.