W ostatnią sobotę, 5 lipca, na drogach województwa lubelskiego przeprowadzona została akcja „Trzeźwość”, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i eliminowanie z niego nietrzeźwych uczestników. Policjanci przebadali stan trzeźwości ponad 28 tysięcy kierowców. Efekt? 33 osoby prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości, a kolejne 18 – po użyciu alkoholu, co jest już tylko wykroczeniem.

– Zatrzymaliśmy łącznie 56 praw jazdy i wyeliminowaliśmy z ruchu 65 rowerzystów, którzy również byli pod wpływem alkoholu – informuje nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Podczas akcji ujawniono również 14 kierujących, którzy prowadzili pojazdy mimo braku wymaganych uprawnień.

Policja przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu to przestępstwo, za które grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację i spowalnia reakcje, co zwiększa ryzyko tragicznych wypadków.