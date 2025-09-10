Rosyjskie drony nad Polską: na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki 9 maszyn

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. odnaleziono na terenie pięciu województw; w tym aż dziewięć na terenie województwa lubelskiego.
W środe (10 września) przed południem w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że o godz. 22.06 we wtorek (9 września) Wojsko Polskie miało informację o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego z użyciem dronów i rakiet ze strony Rosji na Ukrainę.
– W związku z tym Dowództwo Operacyjne podniosło gotowość sił i środków w operacji Wschodnia Zorza. Oprócz systemów naziemnych do działań w powietrzu aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania typu Saab i AWACS. Było to działanie sojusznicze w ramach NATO. W przewidywany rejon działania skierowano dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce Mi-24, M-17 i Black Hawk – przekazał premier.
Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zanotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Premier przekazał, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, jednak nie są to ostateczne dane. Podkreślił, że po raz pierwszy w czasie tej wojny spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi.
Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie – co najmniej trzy – zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo – przekazał szef rządu, ale zastrzegł, że te dane mogą się zmienić. Ostatni dron został zniszczony o godz. 6.45.
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała, że według danych policji na godz. 18 znalezione zostały szczątki 15 dronów.
Odnaleziono je na terenie pięciu województw.
W województwie lubelskim w miejscowościach:
• Czosnówka (pow. bialski)
• Cześniki (pow. zamojski)
• Wyryki (pow. włodawski)
• Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
• Wohyń (pow. radzyński)
• Wielki Łan (pow. włodawski)
• Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)
• Wyhalew (pow. parczewski)
• Bychawka Trzecia (pow. lubelski)
W woj. mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego) i Sobótce (pow. opatowski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).
Około godziny 21. starosta kielecki Tomasz Pleban potwierdził PAP, że otrzymał informację o odnalezieniu drona w miejscowości Smyków w gminie Raków (woj. świętokrzyskie).
Reaguje NATO, UE, USA
W Sejmie Donald Tusk zaznaczył, że konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.
Prezydent Karol Nawrocki, który prowadził odprawę w BBN, poinformował, że w ciągu 48 godzin zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. – Musimy już wtedy dysponować pełnymi informacjami, by odpowiednio reagować na sytuację.
Wieczorem szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał, że Rada odbędzie się w czwartek o godzinie 17.
Prezydent rozmawiał też w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polski prezydent przekazał, że rozmowa potwierdziła sojuszniczą jedność.
Również premier Donald Tusk odbył rozmowy z liderami światowymi, w tym z prezydentami: Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz kanclerzem Niemiec. Tusk po spotkaniach podkreślił, że przyjął nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej kraju.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał natomiast, że Szwecja pilnie wyśle wsparcia wojskowe do Polski, w tym środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Wsparcie wojskowe zadeklarowała również Holandia, zapowiadając przesłanie do Polski systemów rakietowych Patriot, systemów obrony powietrznej NASAMS, systemów antydronowych oraz 300 żołnierzy.
W południe do resortu wezwany został charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Warszawie, któremu wręczono notę protestacyjną – podał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski przekazał, że Ukraina zaoferowała Polsce pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu irańskich dronów szturmowych Shahed.
Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że wtargnięciu rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej było niedopuszczalne i stanowi kolejny dowód na eskalację działań Rosji.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie – oświadczył z kolei rzecznik sekretarza generalnego NATO Antonio Guterresa, Stephane Dujarric.
Dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich poinformował, że NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Z kolei rzeczniczka NATO Allison Hart, która podkreśliła, że drony napotkały opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej, podała, że szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że rosyjskie drony bezprecedensowo naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i Europy. - Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.
W czwartek rano, na wniosek europosłów PO i PiS, na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski debatować ma Parlament Europejski.