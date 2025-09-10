Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony nad Polską. Do tej pory na terenie województwa lubelskiego wraki dronów znaleziono w dziewięciu miejscowościach

Lubelskie

Wczoraj
22:55
Rosyjskie drony nad Polską: na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki 9 maszyn

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
Słuzby na miejscu upadku rosyjskiego drona w Wohyniu
Słuzby na miejscu upadku rosyjskiego drona w Wohyniu (fot. PAP/Wojciech Jargiło)

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. odnaleziono na terenie pięciu województw; w tym aż dziewięć na terenie województwa lubelskiego.

W środe (10 września) przed południem w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że o godz. 22.06 we wtorek (9 września) Wojsko Polskie miało informację o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego z użyciem dronów i rakiet ze strony Rosji na Ukrainę.

– W związku z tym Dowództwo Operacyjne podniosło gotowość sił i środków w operacji Wschodnia Zorza. Oprócz systemów naziemnych do działań w powietrzu aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania typu Saab i AWACS. Było to działanie sojusznicze w ramach NATO. W przewidywany rejon działania skierowano dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce Mi-24, M-17 i Black Hawk – przekazał premier.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zanotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Premier przekazał, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, jednak nie są to ostateczne dane. Podkreślił, że po raz pierwszy w czasie tej wojny spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie – co najmniej trzy – zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo – przekazał szef rządu, ale zastrzegł, że te dane mogą się zmienić. Ostatni dron został zniszczony o godz. 6.45.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała, że według danych policji na godz. 18 znalezione zostały szczątki 15 dronów.
Odnaleziono je na terenie pięciu województw.

W województwie lubelskim w miejscowościach:

Czosnówka (pow. bialski)
 Cześniki (pow. zamojski)
 Wyryki (pow. włodawski)
 Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
 Wohyń (pow. radzyński)
 Wielki Łan (pow. włodawski)
 Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)
 Wyhalew (pow. parczewski)
 Bychawka Trzecia (pow. lubelski)

Czosnówka pod Białą Podlaską - tutaj spadł dron (zdjęcie 2) Czosnówka pod Białą Podlaską - tutaj spadł dron (zdjęcie 3) Czosnówka pod Białą Podlaską - tutaj spadł dron (zdjęcie 4) Czosnówka pod Białą Podlaską - tutaj spadł dron (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (6)
Autor galerii: Ewelina Burda

W woj. mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego) i Sobótce (pow. opatowski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

Około godziny 21. starosta kielecki Tomasz Pleban potwierdził PAP, że otrzymał informację o odnalezieniu drona w miejscowości Smyków w gminie Raków (woj. świętokrzyskie).

Reaguje NATO, UE, USA

W Sejmie Donald Tusk zaznaczył, że konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.

Prezydent Karol Nawrocki, który prowadził odprawę w BBN, poinformował, że w ciągu 48 godzin zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. – Musimy już wtedy dysponować pełnymi informacjami, by odpowiednio reagować na sytuację.

Wieczorem szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał, że Rada odbędzie się w czwartek o godzinie 17.

Prezydent rozmawiał też w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polski prezydent przekazał, że rozmowa potwierdziła sojuszniczą jedność.

Również premier Donald Tusk odbył rozmowy z liderami światowymi, w tym z prezydentami: Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz kanclerzem Niemiec. Tusk po spotkaniach podkreślił, że przyjął nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej kraju.

WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA (zdjęcie 2) WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA (zdjęcie 3) WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA (zdjęcie 4) WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (7)
Autor galerii: PAP/Wojtek Jargiło

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał natomiast, że Szwecja pilnie wyśle wsparcia wojskowe do Polski, w tym środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Wsparcie wojskowe zadeklarowała również Holandia, zapowiadając przesłanie do Polski systemów rakietowych Patriot, systemów obrony powietrznej NASAMS, systemów antydronowych oraz 300 żołnierzy.

W południe do resortu wezwany został charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Warszawie, któremu wręczono notę protestacyjną – podał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski przekazał, że Ukraina zaoferowała Polsce pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu irańskich dronów szturmowych Shahed.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że wtargnięciu rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej było niedopuszczalne i stanowi kolejny dowód na eskalację działań Rosji.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie – oświadczył z kolei rzecznik sekretarza generalnego NATO Antonio Guterresa, Stephane Dujarric.

Dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich poinformował, że NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Z kolei rzeczniczka NATO Allison Hart, która podkreśliła, że drony napotkały opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej, podała, że szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że rosyjskie drony bezprecedensowo naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i Europy. - Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.

W czwartek rano, na wniosek europosłów PO i PiS, na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski debatować ma Parlament Europejski.

 

Julia Szeremeta w turnieju w Liverpoolu robi prawdziwą furorę.

