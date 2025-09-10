Rosyjskie drony nad Polską: na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki 9 maszyn

W środe (10 września) przed południem w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że o godz. 22.06 we wtorek (9 września) Wojsko Polskie miało informację o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego z użyciem dronów i rakiet ze strony Rosji na Ukrainę.

– W związku z tym Dowództwo Operacyjne podniosło gotowość sił i środków w operacji Wschodnia Zorza. Oprócz systemów naziemnych do działań w powietrzu aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania typu Saab i AWACS. Było to działanie sojusznicze w ramach NATO. W przewidywany rejon działania skierowano dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce Mi-24, M-17 i Black Hawk – przekazał premier.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zanotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Premier przekazał, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, jednak nie są to ostateczne dane. Podkreślił, że po raz pierwszy w czasie tej wojny spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie – co najmniej trzy – zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo – przekazał szef rządu, ale zastrzegł, że te dane mogą się zmienić. Ostatni dron został zniszczony o godz. 6.45.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała, że według danych policji na godz. 18 znalezione zostały szczątki 15 dronów.

Odnaleziono je na terenie pięciu województw.

W województwie lubelskim w miejscowościach:

• Czosnówka (pow. bialski)

• Cześniki (pow. zamojski)

• Wyryki (pow. włodawski)

• Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)

• Wohyń (pow. radzyński)

• Wielki Łan (pow. włodawski)

• Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)

• Wyhalew (pow. parczewski)

• Bychawka Trzecia (pow. lubelski)