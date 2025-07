Sprawdzali trzeźwość kierowców. Odebrali 53 prawa jazdy

Policja podsumowała sobotnią akcję „Trzeźwość”. - W trakcie prowadzonych kontroli sprawdziliśmy stan trzeźwości blisko 31 000 kierujących. Niestety pomimo naszych licznych apeli i informowaniu o naszych działaniach nie wszyscy kierujący byli trzeźwi. Ujawniliśmy ponad 140 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę „na podwójnym gazie”, z czego 100 w stanie nietrzeźwości- relacjonuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej komendy.

Policjanci prowadzili działania przez cały dzień i kontrolowali kierowców w różnych miejscach jednocześnie.

100 kierowców odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, natomiast 43 za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponadto podczas działań policjanci zatrzymali 53 prawa jazdy i ujawnili 19 kierowców bez uprawnień oraz 14, którzy wsiedli za kierownicę pomimo sądowego zakazu lub wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem. Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi: grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł lub areszt do 30 dni), zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat i 15 punktów karnych. Z kolei, za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł.