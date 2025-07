Straż Graniczna wciąż rekrutuje. Kontrakt i 6 tys. zł na rękę. Kto może się zgłosić?

(fot. NOSG/nadesłane)

Nadbużański Oddział Straży Granicznej nie zwalnia tempa. W 2025 roku planuje przyjąć do służby kontraktowej nawet 100 nowych funkcjonariuszy. Nabór już trwa, a oferta skierowana jest zarówno do byłych mundurowych, jak i osób, które do tej pory nie miały nic wspólnego ze służbami.

