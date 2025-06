Ulewne deszcze i silny wiatr. IMGW wydaje alert dla województwa lubelskiego

Ostrzeżenie I stopnia dotyczące burz z ulewnym deszczem zacznie obowiązywać na terenie całego województwa lubelskiego od północy 11 czerwca do godziny 7 rano w środę.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW. Występowanie zjawiska oszacowano na 80 proc.

W nocy IMGW prognozuje temperaturę od 12 do 13 stopni Celsjusza. W środę będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.