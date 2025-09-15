56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

W Komendzie Wojewódzkiej Policji kandydaci pisali test wiedzy, a następnie przystąpili do testu sprawnościowego.

Test składał się z 40 pytań dotyczących funkcjonowania formacji. Czas na wypełnienie to 40 minut. A na sali treningowej sprawdzana była siła, zręczność i wytrzymałość przyszłych adeptów.

Trzeba było zaliczyć cztery zadania: rzut zza głowy do przodu piłką lekarską o wadze 3 kg; siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund; bieg ze zmianą kierunku oraz bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund.

Kandydatów czekają jeszcze: badanie psychologiczne w tym test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i postępowanie sprawdzające.

Po przejściu tych wszystkich etapów i zakwalifikowaniu się, pozostaje czekać na termin przyjęcia do służby, a potem już tylko uroczyste ślubowanie, kilkumiesięczny kurs podstawowy i rozpoczęcie służby w macierzystej jednostce.

Na początek, funkcjonariusz może liczyć na ok. 6400 zł brutto wynagrodzenia (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzyma ok. 6005 zł brutto. W tym roku, komendant główny policji ogłosił następujące terminy przyjęć do służby nowych policjantów: 16 września, 23 października, 25 listopada, 30 grudnia.