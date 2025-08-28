Akademiki KUL czekają na studentów – są jeszcze wolne miejsca

KUL dysponuje łącznie 720 miejscami w akademikach, które w Lublinie znajdują się w czterech lokalizacjach: żeński „Konstantyna”, męskie „Karol” i „Stefan” oraz dom „Idzi” przeznaczony dla mężczyzn i małżeństw. Oferta obejmuje pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, w niektórych przypadkach połączone w segmenty z łazienką i balkonem.

W każdym akademiku studenci mają do dyspozycji kuchnie na piętrach, łazienki, pralnie i suszarnie, sale cichej nauki, pomieszczenia telewizyjne oraz miejsca spotkań. W wybranych domach znajdują się także kaplice i sale sportowe. Wszystkie pokoje mają dostęp do Internetu.

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w domach studenckich przeprowadzono niezbędne remonty, w tym dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W akademikach „Karol”, „Konstantyna” i „Idzi” poszerzono drzwi wejściowe oraz wymieniono meble i wyposażenie.

Obecnie w męskich akademikach wszystkie miejsca są już zajęte, natomiast nadal można ubiegać się o zakwaterowanie w żeńskim domu studenckim „Konstantyna”. Wnioski można składać do wyczerpania wolnych miejsc, a nabór potrwa do 23 września.