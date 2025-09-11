Brutalny rozbój na Sławinku. Dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policję

Policjanci z 5. komisariatu w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat, podejrzanych o brutalny rozbój. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na Sławinku.
35-letni mieszkaniec Lublina został zwabiony do mieszkania przez znajomego. Po pewnym czasie pojawił się drugi mężczyzna, który nagle zaatakował pokrzywdzonego, używając pałki teleskopowej z paralizatorem oraz kastetu. Napastnik brutalnie pobił mężczyznę, zabierając mu telefon komórkowy oraz prawo jazdy. Pokrzywdzony trafił pod opiekę medyczną.
Dzięki szybkim działaniom kryminalnych z 5. komisariatu sprawców udało się namierzyć i zatrzymać. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wczoraj sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im nawet do 20 lat więzienia.