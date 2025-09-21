Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 21 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
16:00
Strona główna » Lublin

Co cebularzowi do rosołu?

Autor: Zdjęcie autora Waldemar Sulisz
Udostępnij A A

Rosół z cebularzem? Jak najbardziej. A dokładnie z knedlami z cebularza. Na Europejskim Festiwalu Smaku knedle zrobili Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze telewizyjnego programu „Rosół polski”. A my mamy ich autorski przepis.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W ostatnią niedzielę na festiwalowej Scenie Smaku pojawili się Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze telewizyjnego programu „Rosół polski”, którego drugi sezon właśnie ruszył w TVP 2. Postanowili ugotować rosół po lubelsku, o którym pisaliśmy w zeszłym tygodniu, a do rosołu zamiast klusek podać knedle z cebularzy.

Pomysł wziął się z historii, zapamiętanej przez Lucjana Świetlickiego, regionalistę z Piask, który relacjonował mi o knedlach z cebularza, podawanych z rosołem. Te knedle były miejscową interpretacją żydowskich knedli z macy podawanych z rosołem, nazywanym często „żydowską penicyliną”. Przypomnijmy na początek historyczny przepis na rósół zwany Goldene jojch - czyli żydowski złoty rosół. Co ciekawe, jest to odmiana wege, bez kury. Gotowałem razy kilka, wyśmienity smak, ale kto chce może dodać kurę, wtedy będzie „żydowska penicylina” jak złoto.

Goldene jojch

Składniki: na rosół 1 kg włoszczyzny, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 2-3 gałązki lubczyku, natka pietruszki, ¼ łyżeczki kurkumy, 5 goździków, 5 ziaren ziela angielskiego, 3 listki laurowe, 5 łyżek oleju, sól, pieprz. Na kneidlach 1 paczka macy, 1/2 – 1 szklanki wody, pęczek natki pietruszki drobno posiekanej, sól.

Wykonanie: do głębokiego garnka włożyć przeciętą na pół cebulę i przysmażyć. Włożyć obraną włoszczyznę, posypać kurkumą, zalać wodą, dodać sól i pieprz. Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu 2 godz. Nie dopuszczać do mocnego gotowania! Na końcu dodać posiekaną natkę. Smak wzmocni dodanie świeżego lubczyku pod koniec gotowania.

Kneidlach: przygotować głębszą miskę, pokruszyć macę i zalewać stopniowo ciepłą wodą, pozwalając, żeby maca wchłaniała wodę. Dodać do macy natkę oraz sól. Wyrobić dobrze ciasto, aż będzie miało konsystencje gęstej pasty. Wstawić pod przykryciem do lodówki, na 30 minut, po tym czasie masa stężeje. Formować mokrymi dłońmi kulki wielkości orzecha włoskiego i wrzucać do dużej ilości gotującej się, lekko osolonej wody. Gotować około 10 minut na wolnym ogniu, wyjmować łyżką cedzakową na półmisek i odstawić na 20-30 minut, aby stężały (można zamrażać). (Przepis za polin.pl)

Aleksander Baron o rosole po lubelsku

Pokaz był fantastyczny. Profesjonalizm plus wiedza, opowieści o historii i porady żywieniowe. Ale nic dziwnego, bo ich program „Rosół polski” to „gar, w którym warzą się historie”.

„Znani restauratorzy i kucharze – Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron – w każdym odcinku programu opowiadają o tym, co składa się na kulinarne dziedzictwo i kulturę Polski. Pokazują, jak to bogata, złożona i żywa materia. Pokazują zapomniane dania, odkrywają ich historię. Zaskakujące są opowieści o potrawach, które powszechnie znamy, ale nie przeczuwamy nawet, skąd pochodzą. Agnieszka Kraszewska odtwarzają dawne przepisy, m.in. te, które pochodzą z pierwszej, zachowanej polskiej książki kucharskiej. To „Compendium ferculorum, albo zebranie potraw”, wydana w 1682 r., a napisana przez Stanisława Czernieckiego” czytamy w opisie programu.

Jak pobyt w Lublinie wspomina Aleksander Baron?

– To był udany dzień w bardzo pięknym i pozytywnym mieście, jakim jest miasto Lublin, przynajmniej taki Lublin zawsze dla mnie jest. Powodem wizyty był Europejski Festiwal Smaku, na którego scenie z Agą ugotowaliśmy odmianę rosołu polskiego: rosół lubelski. Na wywarze z trzech pieczonych mięs, przygotowanym według naszych wskazówek przez ochotników i ochotniczki z Technikum Pszczelarskiego z Pszczelej Woli. Zresztą młodzi adepci i adeptki sztuki kulinarnej godnie nam towarzyszyli na owej festiwalowej scenie. Dziękujemy. Dziękujemy, że byliście, dziękujemy za ten dobry czas!

Pulpety (knedle) były wykonane z czerstwych cebularzy, karmelizowanej cebuli, palonego masła, natki, koperku, tymianku i jaj.

My dodajmy, że rosół po lubelsku był aromatyczny, pachnący listkiem laurowy, goździkami, a nawet anyżem, a knedle z cebularzy były przepyszne. Tylko patrzeć, jak rosół po lubelsku pojawi się w restauracjach województwa lubelskiego. I w autorskiej restauracji Agnieszki Kraszewskiej i Aleksandra Barona „Kapłony i szczeżuje à la carte” na krakowskim Kazimierzu. A teraz przepis na knedle z cebularzy, które na pokaz dostarczyła piekarnia Tadeusza Zubrzyckiego w Kraczewicach.

Knedle (pulpety) z cebularzy

Składniki: 2 czerstwe cebularze lubelskie, 4 jajka, 15 dag karmelizowanej na maśle cebuli, po garści posiekanego koperku, natki, tymianku , 5 łyżek palonego masła, 100 ml ciepłego mleka, sól, pieprz.

Wykonanie: cebularze namoczyć w mleku i zmielić. Dodać karmelizowaną cebulę, palone masło i posiekane zioła. Wbić jajka i wymieszać, doprawić solą i pieprzem do smaku. Uformować podłużne knedle za pomocą dwóch łyżek. Knedle można upiec w piecu lub usmażyć na maśle. Podawać z gorącym rosołem. A teraz przepis na kołduny litewskie do rosołu, przez wiele lat podawane w Zajeździe Marta w Pułankowicach. Zajazdu już nie ma, smak pozostał.

Kołduny litewskie do rosołu

Składniki: na ciasto: 3 szklanki mąki, 1 szklanka przegotowanej, osolonej wody. Na farsz: 20 dag antrykotu wołowego, 30 dag udźca jagnięcego, 20 dag łoju nerkowego, 1 cebula, sól, cukier, pieprz, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki rosołu. Do gotowania: 2 litry rosołu wołowego

Wykonanie: z mąki i wody wyrobić elastyczne ciasto, wybić je o stolnicę, nakryć ściereczką i odłożyć, żeby odpoczęło. Posiekać mięsa tasakiem, dodać łój starty na tarce i posiekaną, potem wygniecioną cebulę, wymieszać z przyprawami. Wyrabiać, dodając rosół. Z rozwałkowanego ciasta wykrawać kieliszkiem krążki, po nałożeniu kuleczki farszu zlepić, robiąc ząbki. Kłaść na wrzący rosół i partiami gotować na małym ogniu do wypłynięcia.

Pielmieni do rosołu

Składniki: na ciasto: 50 dag mąki, 2 jajka, woda. Farsz: 50 dag zmielonej wieprzowiny, 50 dag zmielonej wołowiny, 1 duża cebula, 1 jajko, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: z podanych składników wyrobić gładkie ciasto. Cebulę posiekać, wygnieść, wymieszać z dwoma gatunkami mięsa. Dobrze wyrobić, dodać jajko, doprawić. Ciasto rozwałkować, wykroić krążki, nakładać farsz, lepić jak kołduny, owinąć na palcu i złączyć rogi. Gotować w rosole do wypłynięcia. Smacznego.

Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku
Rosół
kuchnia

Jak ugotować dobry rosół a jak zupę rumianą? [przepisy]

Katarzyna Janeczko uwielbia naturę i wielogodzinne wyprawy w plener. Wraca z nich często z grzybami, ale zbiera również zioła, które także wykorzystuje w swojej kuchni. Niektórzy znajomi śmieją się, że gotuje z chwastami.
galeria
Magazyn

Grzybobranie w grudniu? Jak najbardziej!

"Zimne nóżki" z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego
Kuchnia

"Zimne nóżki" z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
przepisy cebularz kulinaria Europejski Festiwal Smaku rosół gotowanie

Pozostałe informacje

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Pora na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. O godzinie 19.30 w pierwszym meczu finałowym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin. Czy "Koziołkom" uda się wygrać na nielubianym przez siebie terenie?
Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły w niedzielę rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Bałtyckim - przekazał dziennik „Bild”. Informację o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo - poinformowała agencja Reutera.
Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Agencja Mienia Wojskowego znów wystawia na sprzedaż sprzęt, który zakończył służbę w armii. W lubelskim oddziale AMW odbędzie się już jedenasty w tym roku przetarg. Na nowych właścicieli czekają m.in. silniki do ciężarówek, części samochodowe, instrumenty muzyczne czy namioty do kuchni polowej.
Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

20 września 1979 roku powstał klub sportowy GKS Górnik Łęczna. Dzień po swoich 46. urodzinach zielono-czarni zmierzyli się u siebie z Wisłą Kraków. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka bardzo blisko zdobycia trzech punktów, ale grając od 69 minuty w osłabieniu nie zdołali utrzymać prowadzenie i przegrali 1:2 tracąc drugiego gola w doliczonym czasie gry
Co cebularzowi do rosołu?
PRZEPISY

Co cebularzowi do rosołu?

Rosół z cebularzem? Jak najbardziej. A dokładnie z knedlami z cebularza. Na Europejskim Festiwalu Smaku knedle zrobili Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze telewizyjnego programu „Rosół polski”. A my mamy ich autorski przepis.

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
galeria

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Lublinianie wciąż mogą korzystać z bogatej oferty food trucków, które w ten weekend zaparkowały na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur.

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę
galeria

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz trzeci stało się przestrzenią rozmowy o zdrowiu, sile i nadziei. Trwa Breast Fest – wyjątkowy festiwal, który łączy profilaktykę raka piersi z muzyką, modą i spotkaniami pełnymi pozytywnej energii.
Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
ZDJĘCIA, WIDEO
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziwny mecz w Lubinie. Motor słabo rozpoczął spotkanie z Zagłębiem i zasłużenie przegrywał. Później goście przejęli inicjatywę, a w drugiej połowie błyskawicznie zdobyli dwa gole. Niestety, w końcówce znowu przycisnęli „Miedziowi” i spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński). Podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej zginął 54-letni mężczyzna.
Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

Dzisiaj około godz. 10 w miejscowości Sulmice (gmina Skierbieszów, powiat zamojski) grzybiarz natrafił w lesie na obiekt przypominający drona – poinformowała lubelska policja w mediach społecznościowych. Przypuszczenia potwierdziło wojsko.

Groźny wypadek w Uściążu. Trzy osoby w szpitalu

Groźny wypadek w Uściążu. Trzy osoby w szpitalu

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło wczoraj (20 września) w miejscowości Uściąż na drodze wojewódzkiej nr 824. Na skrzyżowaniu zderzyły się osobowa Mazda i ciężarówka marki DAF.
To pierwsze tablice drogowe w Puławach, które uwzględniają otwarcie ekspresowej obwodnicy, do którego doszło w 2018 roku
Puławy

Pierwsze tablice, które "widzą" obwodnicę Puław. Takich zmian będzie więcej

Lata po otwarciu dróg ekspresowych S12 i S17, pierwsze tablice przy drogach wojewódzkich w Puławach zaczęły je uwzględniać. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna oczekiwany przez kierowców proces aktualizacji istniejącego oznakowania.
W akcji Filip Luberecki

Przegrywali, wygrywali, a zremisowali. Zagłębie Lubin - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Ciekawy mecz w Lubinie. Zagłębie prowadziło z Motorem od szóstej minuty. Później goście przejęli inicjatywę, strzelili dwa gole i wydawało się, że zgarną trzy punkty. "Miedziowi" przycisnęli jednak w końcówce i uratowali punkt, bo zawody zakończyły się remisem 2:2.
Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Ponad tysiąc ciężarówek utknęło na Białorusi i nie może wrócić do kraju. Ma to związek z zamknięciem granicy. Przewoźnicy powiadomili o tym wojewodę lubelskiego.
Szymon Hałasa uczy się w technikum w Zamościu, ale marzy o karierze wokalnej

Z małej wioski do telewizyjnego show. Szymon zaśpiewa dzisiaj w "Szansie na sukces"

Pochodzący z Długiego Kątu w gminie Józefów uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu wystąpi w emitowanym dzisiaj (21 września, godz. 15.10) kolejnym odcinku programu "Szansa na sukces". To nie jest pierwszy udział Szymona Hałasy w telewizyjnym talent show.

Najnowsze
Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

17:33 Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

17:24

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

16:59

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

16:39

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

16:00

Co cebularzowi do rosołu?

15:13

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

14:37

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

Co cebularzowi do rosołu?

Co cebularzowi do rosołu?

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
galeria

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

Co cebularzowi do rosołu?

Co cebularzowi do rosołu?

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
galeria

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Foto
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

galeria
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Wykonam
Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Nakło nad Notecią

200,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,50 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

135,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty