COVID-19, grypa, HPV i nie tylko. Szczepienia dla dorosłych już w aptekach

Osoby powyżej 18. roku życia mogą już korzystać ze szczepień ochronnych realizowanych w aptekach. Lista szczepionek dostępnych dla dorosłych została rozszerzona do jedenastu.
Za kwalifikację pacjenta i podanie preparatu płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.
Bezpłatnie w aptekach można zaszczepić się przeciwko: • COVID-19 • grypie • pneumokokom • kleszczowemu zapaleniu mózgu • błonicy • tężcowi i krztuścowi • HPV • półpaścowi • odrze • śwince i różyczce • polio • WZW typu A i B • zakażeniom RSV.
– Na miejscu w aptece farmaceuta z odpowiednimi uprawnieniami przeprowadza kwalifikację, wystawia receptę, a następnie podaje szczepionkę – wyjaśnia Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Szczepionki mogą być bezpłatne, częściowo refundowane lub pełnopłatne: w zależności od wieku pacjenta i wskazań medycznych określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
Dzięki szczepieniom w aptekach pacjenci zyskują łatwiejszy dostęp do profilaktyki chorób – obok poradni POZ pojawiły się nowe punkty szczepień. Wykaz aptek realizujących szczepienia dostępny jest na stronie pacjent.gov.pl.