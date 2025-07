Czechów na archiwalnych zdjęciach – mieszkańcy Lublina tworzą artystyczną mapę wspomnień

W ramach projektu organizowane są bezpłatne warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy stworzą autorskie pocztówki i znaczki inspirowane Czechowem. Bazą do twórczych działań będą prywatne fotografie, wspomnienia i lokalne opowieści – przekazywane przez mieszkańców. Zdjęcia można dostarczyć do Fundacji ArtSystem przy ul. Górskiej 3, gdzie zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielom, lub przesłać drogą mailową na adres: balkonoweopowiesci@gmail.com.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 31 lipca i 3 sierpnia w Przestrzeni Rozwoju Pasji Fundacji ArtSystem. Zapisać się można za pośrednictwem formularza na profilu Balkonowe Opowieści na Facebooku, mailowo lub bezpośrednio w siedzibie fundacji.

Herbata, ciastko i pocztówka z serca Czechowa

Oprócz zajęć, organizatorzy zapraszają na kameralne spotkania sąsiedzkie przy herbacie i ciastku. To okazja, by wspólnie wypisywać pocztówki – nie tylko do kogoś, ale także o czymś: o dzieciństwie, o znajomej klatce schodowej, o balkonie sąsiadki, o nieistniejącym już sklepie. Każda z kartek trafi do specjalnej skrzynki pocztowej i zostanie częścią większej całości.

Kulminacją projektu będzie interaktywna wystawa, podczas której stworzone przez mieszkańców pocztówki i zdjęcia złożą się na mapę opowieści Czechowa. Goście wydarzenia będą mogli losować historie innych uczestników i przypinać je do przestrzennej instalacji – tworząc wspólną, żywą narrację o dzielnicy.

Projekt „Pocztówki z Czechowa. Opowieści z balkonów” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach programu „Dzielnice Kultury / Młodzież Inspiruje Dzielnice”, którego operatorem jest Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Partnerem wydarzenia jest Fundacja ArtSystem.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.