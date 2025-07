Czerwiec rekordowym miesiącem na lotnisku w Lublinie

Zwiększony ruch pasażerski utrzymuje się w Porcie Lotniczym Lublin od kilku miesięcy. Władze lotniska podkreślają, że sezon letni rozpoczął się wcześniej niż zwykle, już pod koniec kwietnia. Dane za kwiecień i maj również wskazywały na wzrost – sięgający nawet 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

– W miesiącach letnich wzrasta ilość połączeń z naszego portu, a co za tym idzie zwiększa się liczba osób, które wybierają podróż drogą lotniczą. Do regularnej siatki połączeń dołączyły kierunki wakacyjne i czarterowe. Nasza zróżnicowana oferta sprawia, że mieszkańcy Lubelskiego chętnie korzystają z możliwości szybkiego dotarcia do letnich kurortów na południu Europy, swoje podróże rozpoczynając na najbliższym, lubelskim lotnisku – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

Wpływ na statystyki miały mieć nowe połączenia uruchomione w bieżącym sezonie. W siatce pojawiły się m.in. loty do Rzymu i Barcelony-Girony. Zwiększono też częstotliwość połączeń z Warszawą – obecnie samoloty kursują na to lotnisko codziennie.

W sezonie wakacyjnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza loty do Antalyi w Turcji, gdzie samoloty z Lublina latają pięć razy w tygodniu. Do oferty dołączyły także czartery do Monastyru (Tunezja) i Hurghady (Egipt). Można również polecieć na Kretę, do Splitu, Burgas, Bergamo czy Gdańska.