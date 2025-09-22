Dzień bez samochodu. W poniedziałek możesz jechać bez biletu

Wszystko z okazji przypadającego 22 września Europejskiego Dnia bez Samochodu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie potwierdza, że tego dnia każdy pasażer podróżuje bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZDiTM. Natomiast, nie będzie zwrotu należności w przypadku na przykład biletów miesięcznych.

Wcześniej, w ramach tego dnia z bezpłatnych przejazdów w Lublinie mogły skorzystać tylko osoby z prawem jazdy, Wystarczyło, że podczas kontroli okazało się ważny dowód rejestracyjny. Ale w ubiegłym roku w odpowiedzi na petycję, radni zmienili uchwałę tak by wszyscy mogli jechać tego dnia bezpłatnie.

Dzień bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem trwającego od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności - kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską, polegającej na promowaniu w miastach i gminach zrównoważonego transportu, w tym transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.

Obecnie, jak wskazują dane, ponad 75 proc. wszystkich podróży w Polsce odbywa się samochodami. Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską można też dzisiaj skorzystać w wielu polskich miastach.