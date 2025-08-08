Dzień Otwarty z iguaną, pająkiem i agami. Schronisko w Lublinie zaprasza

W programie znalazło się zwiedzanie egzotarium – unikalnej w skali kraju placówki, działającej przy lubelskim schronisku. To pierwsze i jedyne takie miejsce w Polsce, które łączy funkcje schroniska dla egzotycznych zwierząt, centrum rehabilitacji gadów i płazów oraz ośrodka edukacyjnego. Mieszkańcami egzotarium są zwierzęta porzucone, chore, odebrane nieodpowiedzialnym właścicielom lub te, których potrzeby przerosły opiekunów.

– To będzie wyjątkowy Dzień Otwarty w naszym Schronisku – nie tylko okazja, by zobaczyć niezwykłe zwierzęta, ale też poznać historie podopiecznych i ludzi, którzy się nimi opiekują. To szansa, by lepiej zrozumieć misję lubelskiego Schroniska i spędzić czas w gronie osób, którym los zwierząt leży na sercu – mówi Joanna Jaroszuk-Oniszko, zastępca dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Wydarzenie „Spacerkiem po egzotarium” rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.00 na terenie schroniska przy ul. Metalurgicznej 5. Uczestnicy będą mogli nie tylko zwiedzić placówkę, ale też porozmawiać z pracownikami schroniska i ekspertami o opiece nad zwierzętami – zarówno egzotycznymi, jak i domowymi. W programie przewidziano również porady dotyczące adopcji psów i kotów. Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Gorzkowski – miłośnik zwierząt i edukator przyrodniczy.

Obecnie w egzotarium przebywa 76 egzotycznych zwierząt. W części schroniskowej mieszka 126 psów i 66 kotów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców placówki jest iguana Ropniak – pełniący rolę honorowego rezydenta i „ambasadora” lubelskiego egzotarium.