Eksperci ostrzegają i doradzają, jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a w jego programie znajdą się wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin — od sanepidu i policji, przez straż pożarną, aż po lekarzy specjalistów chorób zakaźnych i medycyny podróży. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Na konferencji wystąpią m.in.:

Mariusz Januszko , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, który otworzy część merytoryczną wydarzenia,

Eliza Michalska , starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, która omówi aspekty edukacyjne,

Podinspektor Michał Kot z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, który poruszy kwestie zagrożeń bezpieczeństwa,

Tomasz Stachyra , rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z perspektywą służb ratunkowych,

Robert Wawruch, prezes rejonowego WOPR w Lublinie, który podkreśli znaczenie bezpieczeństwa nad wodą.

Higiena, kleszcze i bezpieczne podróże

Po przerwie, o godzinie 12:15, Jacek Tarsa, reprezentujący firmę ESSITY Poland – właściciela globalnej marki TORK – wygłosi prelekcję zatytułowaną „Bezpieczne wakacje w Twoich rękach”, poświęconą roli higieny w profilaktyce zdrowotnej.

Nie zabraknie również tematu chorób odkleszczowych, które z roku na rok stanowią coraz poważniejsze zagrożenie, szczególnie dla dzieci przebywających na obozach i koloniach. Dwa uzupełniające się wykłady na ten temat wygłoszą:

Dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie – „Choroby przenoszone przez kleszcze. Metody zapobiegania”,

Dr n. o zdr. Anna Sawczyn-Domańska, z tego samego Instytutu – „Kleszcze w Polsce: biologia, ekologia i profilaktyka”.

Z kolei lek. Kalina Tatara, ekspertka medycyny podróży z Centrum Medycznego Sanitas, podsumuje konferencję wystąpieniem pt. „Bezpieczny wypoczynek – podstawowe zasady”, w którym przybliży, jak przygotować się zdrowotnie do wyjazdu na wakacje.

Edukacja kluczem do bezpiecznego lata

Konferencja „Bezpieczne Wakacje” to nie tylko przestrzeń do zdobycia wiedzy i praktycznych wskazówek, ale również okazja do integracji środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że tylko wspólne działania – nauczycieli, organizatorów kolonii, służb mundurowych i lekarzy – mogą skutecznie zapobiec zagrożeniom.