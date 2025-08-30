Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

Zakończenie wakacji nie musi być smutne. Rada Dzielnicy Węglin Południowy zaprosiła mieszkańców na kolejną edycję rodzinny festyn z okazji powrotu do szkoły.
Wydarzenie odbyło się w sobotę, 30 sierpnia, w godz. 14–18 na placu przy sklepie Decathlon przy ul. Gęsiej.
Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji – od sportowych rywalizacji w miasteczku Decathlon Lublin Węglin, przez dmuchańce, animacje i malowanie twarzy, aż po warsztaty i konkursy z nagrodami. Swoje stoiska przygotowały także służby mundurowe w ramach akcji „Bezpieczny powrót do szkoły”, a druhowie z OSP Zemborzyce Tereszyńskie zaprezentowali pokazy i szkolenia strażackie.
Na festynie nie zabrakło również stoisk partnerów i sponsorów wydarzenia, którzy zadbali o dodatkowe niespodzianki dla dzieci i dorosłych. Całość była okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale i integracji mieszkańców dzielnicy.
Patronat honorowy nad festynem objęli wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz radna Rady Miasta Lublin Anna Glijer.
Były dmuchańce, konkursy i sportowe emocje. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Węglina Południowego!