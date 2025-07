Gdzie schłodzić się tego lata? Najlepsze kąpieliska w województwie lubelskim

Poniatowa – Zalew „W Dolinie 10 Stawów” (36 km od Lublina)

Kameralne, zadbane miejsce, idealne dla osób szukających spokoju. Jest tu piaszczysta plaża z leżakami i koszami plażowymi, a bezpieczeństwa kąpiących się pilnuje ratownik (codziennie od 28 czerwca do 31 sierpnia w godz. 10:00–18:00). Dostępny jest bezpłatny parking, a wokół nie brakuje zieleni. To dobre miejsce na spokojny, rodzinny wypoczynek.

Chełm – Glinianki Horodyskie (37 km od Lublina)

Nieduży akwen z naturalnym charakterem, ceniony przez mieszkańców okolic. Plaża nie jest duża, ale teren jest czysty, a woda przejrzysta. Ratownik jest obecny w sezonie, a parking bezpłatny do czterech godzin. Brak infrastruktury gastronomicznej sprawia, że warto zabrać ze sobą przekąski. Świetna opcja na krótki wypad z dala od tłumów.

Firlej – Kąpielisko GOSiR (39 km od Lublina)

Jedno z najbardziej znanych kąpielisk w regionie. Duża, piaszczysta plaża, czysta woda i ratownik obecny przez cały sezon letni (1 lipca – 31 sierpnia). Na miejscu są punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz płatny parking. Popularne miejsce wśród rodzin, młodzieży i turystów.

Grabniak – Jezioro Rotcze (ok. 50 km od Lublina)

Ciche i urokliwe miejsce otoczone lasem. Kąpielisko z wyznaczoną strefą dla pływających i opieką ratownika w sezonie. Plaża jest piaszczysta, zadbana, wstęp wolny, parking również bezpłatny. W okolicy kilka punktów gastronomicznych. Idealne miejsce na relaks i kontakt z naturą.

Majdan Zahorodyński – Kąpielisko przy zalewie (50 km od Lublina)

Rozbudowane kąpielisko z dużą, strzeżoną plażą. Ratownik dyżuruje codziennie w godzinach 10:00–18:00. W sezonie działają foodtrucki i punkt z lodami. Parking dostępny (częściowo płatny). Dobre miejsce na całodniowy pobyt – zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grup znajomych.

Opole Lubelskie – Kąpielisko miejskie (51 km od Lublina)

Małe, ale przyjemne kąpielisko z ratownikiem i piaszczystą plażą. W sezonie miejsce zadbane i często odwiedzane przez lokalnych mieszkańców. Parking niedaleko, brak dużego zaplecza gastronomicznego – warto zabrać coś do picia i jedzenia. Dobre na spontaniczny wypad.

Kraśnik – Zalew Kraśnicki (56 km od Lublina)

Duży akwen z plażą i ratownikiem, czynny codziennie w sezonie od 10:00 do 18:00. Wokół tereny rekreacyjne, łagodne zejście do wody i dostęp do gastronomii. Parking płatny. Miejsce znane, często odwiedzane – idealne na rodzinny piknik lub aktywny dzień nad wodą.

„Staw” – Powiat Chełmski (63 km od Lublina)

Zbiornik retencyjny z piaszczystą plażą i ratownikiem. Sezon trwa od 27 czerwca do końca sierpnia. Kąpielisko działa codziennie w godz. 10:00–18:00. To świetna opcja dla osób szukających miejsca poza miastem z czystą wodą i naturalnym otoczeniem.

Nielisz – Kąpielisko „Moczydło” (64 km od Lublina)

Miejsce z plażą, strefą gastronomiczną, parkingiem i ratownikiem. Sezon trwa od 21 czerwca do 23 sierpnia. To kąpielisko przyciąga rodziny i turystów, którzy cenią spokój.

Frampol – Kąpielisko Zalew (68 km od Lublina)

Plaża, ratownik oraz parking na miejscu. Kąpielisko jest czynne codziennie w godzinach 10:00–18:00. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców regionu, oferujące komfortowe warunki do wypoczynku.

Zbiornik Żółtańce (71 km od Lublina)

Zbiornik Żółtańce to malownicze miejsce, które przyciąga miłośników natury i aktywnego wypoczynku nad wodą. Oferuje teren plażowy oraz obecność ratownika, co zapewnia bezpieczeństwo podczas kąpieli. Dla odwiedzających dostępny jest płatny parking, a teren wokół zbiornika sprzyja spacerom i relaksowi wśród zieleni. To doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć przyjemność plażowania z kontaktem z naturą i spokojem.

Kulików – Zbiornik Nielisz (72 km od Lublina)

Kulików to kąpielisko z dużą piaszczystą plażą. Znajduje się tu także parking, który ułatwia dojazd oraz ratownik zapewniający bezpieczeństwo plażowiczom. To miejsce jest chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi, które doceniają bezpieczne warunki i czystą wodę. Brak rozbudowanej gastronomii sprzyja wyjazdom z własnym prowiantem i piknikom na plaży.

Horodysko – Kąpielisko Maczuły (74 km od Lublina)

Maczuły to popularne kąpielisko z plażą, parkingiem oraz strefą gastronomiczną, dzięki której można tu spędzić cały dzień. Ratownik jest obecny przez cały sezon od 20 czerwca do 31 sierpnia, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas kąpieli. Miejsce jest dobrze zorganizowane, a otaczająca przyroda sprzyja wypoczynkowi na łonie natury. To świetna opcja na rodzinne wyjcie i wyjazd z przyjaciółmi.

Sumin (ok. 75 km od Lublina) Zalew Sumin to miejsce chętnie wybierane przez miłośników spokojnych kąpielisk. Oferuje piaszczystą plażę, bezpłatny parking oraz opiekę ratownika w sezonie. Brak podanych godzin otwarcia sprawia, że kąpielisko przyciąga osoby lubiące spontaniczne wypady nad wodę. Otoczenie lasów i natury zapewnia ciszę i relaks.

Natalin – Zbiornik Retencyjny (79 km od Lublina)

Natalin to spokojne miejsce z piaszczystą plażą i czystą wodą, idealne na rodzinny wypoczynek. W sezonie nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa ratownik, co daje dodatkowe poczucie komfortu i spokoju podczas letnich dni. To dobre miejsce, by odpocząć z dala od tłumów i cieszyć się naturą.

Zamość – Zalew Miejski, ul. Męczenników Rotundy (87 km od Lublina)

Duże kąpielisko z plażą, ratownikiem, parkingiem i strefą gastronomiczną. Otwarty codziennie od 10:00 do 18:00. Miejsce idealne na wyjazd, z wieloma udogodnieniami.

Zwierzyniec – Stawy „Echo” (89 km od Lublina)

Kameralne miejsce z plażą i ratownikiem. Sezon trwa od 21 czerwca do końca sierpnia, codziennie od 10:00 do 18:00. Malownicza okolica zachęca do spacerów i wypoczynku.

Okuninka – Kąpieliska nr 1, 2, 3 oraz Astur (ok. 90–101 km od Lublina)

Okuninka to jeden z najpopularniejszych regionów kąpieliskowych województwa. Wszystkie kąpieliska oferują plaże, ratowników, strefy gastronomiczne oraz płatne parkingi. Sezon trwa od końca czerwca do końca sierpnia, a miejsca te cieszą się szczególnym zainteresowaniem rodzin i młodzieży. Astur wyróżnia się trochę spokojniejszą atmosferą i dobrze rozwiniętą infrastrukturą, idealną dla rodzin z dziećmi.

Husynne (95 km od Lublina)

Kąpielisko z parkingiem i ratownikiem. To miejsce cieszy się uznaniem osób szukających ciszy i spokoju z dala od zgiełku. Brak dużych skupisk turystów pozwala na cieszenie się ciszą i świeżym powietrzem.

Bytyń – Kąpielisko „Pompka” (95 km od Lublina)

Akwen „Pompka” to miejsce chętnie wybierane przez mieszkańców regionu na szybkie ochłodzenie w letnie dni. Znajduje się tu zadbana, piaszczysta plaża oraz opieka ratownika w sezonie (1 lipca – 31 sierpnia). Otoczenie sprzyja relaksowi, a okolica jest spokojna, co sprawia, że to dobry wybór dla rodzin z dziećmi i osób ceniących kameralną atmosferę. Parking umożliwia wygodny dojazd, a brak rozbudowanej infrastruktury gastronomicznej zachęca do zabrania własnego prowiantu.

Dubienka – Starosiele (99 km od Lublina)

To spokojne kąpielisko z piaszczystą plażą, ratownikiem obecnym w godzinach otwarcia oraz parkingiem zapewniającym wygodę odwiedzającym. Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a kąpielisko jest otwarte codziennie od 10:00 do 18:00. Miłośnicy przyrody docenią także możliwość spacerów po okolicznych ścieżkach.

Łuków – Zimna Woda (107 km od Lublina)

Duży ośrodek z plażą, ratownikiem, strefą gastronomiczną i bezpłatnym parkingiem. Sezon trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia, czynne codziennie od 10:00 do 18:00. To jedno z największych i najlepiej wyposażonych kąpielisk w województwie.

Kąpielisko przy molo w Majdanie Sopockim Drugim (116 km od Lublina)

Kąpielisko przy molo z plażą, parkingiem i ratownikiem. Czynne codziennie od 28 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach 10:00–18:00. To miejsce dla tych, którzy chcą połączyć kąpiel z widokiem na wodę i spokojnym wypoczynkiem.

Wybór kąpieliska w województwie lubelskim jest naprawdę duży – od kameralnych zalewów po duże, dobrze zorganizowane ośrodki. Bez względu na to, czy szukasz ciszy i spokoju, czy miejsca pełnego atrakcji i zaplecza gastronomicznego, znajdziesz coś dla siebie. Pamiętaj jednak, aby przed wyjazdem sprawdzić aktualne informacje sanepidu dotyczące jakości wody i bezpieczeństwa kąpielisk.