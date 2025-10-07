Handlowali dopalaczami przez internet. Jedna osoba zmarła po ich zażyciu

Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Jak przekazała rzeczniczka Agnieszka Kępka, wśród oskarżonych są mężczyźni w wieku od 34 do 51 lat. Na czele grupy miał stać Sebastian P., który od listopada 2016 roku do kwietnia 2018 roku w Lublinie założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą handlującą dopalaczami.

Według śledczych, oskarżeni sprzedawali nielegalne substancje za pośrednictwem sklepów internetowych, oferując je jako „produkty chemiczne”, „odczynniki laboratoryjne” czy „artykuły kolekcjonerskie”. Opisy produktów miały wprowadzać w błąd — pojawiały się nawet nieprawdziwe formuły chemiczne i zapewnienia, że nie są one przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Substancje były porcjowane i pakowane w jednym z mieszkań w Lublinie, skąd trafiały do klientów w całym kraju. Przesyłki nadawano do automatów paczkowych, wykorzystując fałszywe dane osobowe i adresy.

Na sprzedaży dopalaczy grupa miała zarobić około 1,5 miliona złotych.

Pozostali oskarżeni usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

Za zarzucane czyny grozi im nawet 22,5 roku więzienia.

Źródło: PAP