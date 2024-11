Podobnie jak w latach poprzednich, w Polsce handel w niedzielę jest ograniczony, co oznacza, że nie w każdą niedzielę roku zrobimy zakupy w galeriach handlowych i hipermarketach. Jednak wg nowej ustawy przybędzie niedziel handlowych w grudniu. To odpowiedź na wolną wigilię. Oznacza to, że w 2025 roku bedziemy mieć 8 niedziel handlowych, a nie tak jak w tym 7. Większe zakupy w centrach handlowych i hipermarketach zrobimy:

26 stycznia 2025 r.,

13 kwietnia 2025 r.,

27 kwietnia 2025 r.,

29 czerwca 2025 r.,

31 sierpnia 2025 r.,

7 grudnia 2025 r.,

14 grudnia 2025 r.,

21 grudnia 2025 r.

W pozostałe niedziele zakupy zrobimy w placówkach, których nie obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta z 2018 roku. Oznacza to, że sprzedaż mogą prowadzić placówki tj.: