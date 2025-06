Kolejny etap remontu na Węglinie. Piesi i rowerzyści muszą uzbroić się w cierpliwość

Sukienki damskie w stylizacjach boho

Sukienki w stylu boho to falbany, hafty i lekkie tkaniny, ale też konkretne pomysły na stylizacje. Możesz nosić je do klapek i koszyka plażowego albo zestawić z ramoneską i botkami. Sprawdź, jak wybrać odpowiedni fason i z czym go łączyć, żeby styl boho grał w Twojej codziennej garderobie, a nie tylko na letnim wyjeździe.