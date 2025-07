KUL i Politechnika Lubelska łączą siły w szczytnym celu

Nowe skrzydło budynku z pokojem dla rodzin, przestrzeń dla wolontariuszy, kilka dodatkowych łóżek dla pacjentów, winda, ogród zimowy oraz zagospodarowanie terenu wokół – to wszystko ma powstać w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

– To unikalne działania. Studenci mogą zmierzyć się z realnymi potrzebami projektowymi wyjątkowego i bardzo wymagającego partnera, jakim jest hospicjum. Do tego dochodzi trudna lokalizacja projektowa i trudny budynek. To ogromne wyzwanie dla architektów – przyznaje prof. Natalia Przesmycka z Politechniki Lubelskiej, która razem z dr. Rafałem Strojnym i zespołem młodych inżynierów odpowiada za projekt rozbudowy.