Lubelscy lekarze tworzą pierwszy w regionie „chirurgiczny kalkulator” oparty na AI

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstał MAGE (Multimodal AI-enhanced Gastrectomy Evaluation) – pierwszy w historii ośrodka projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję w chirurgii przewodu pokarmowego. Jego celem jest poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów po operacjach raka żołądka.
MAGE – w polskiej, nieco żartobliwej wersji „Można Analizować Gastrektomię Ewentualną” – to internetowy kalkulator ryzyka powikłań pooperacyjnych, oparty na czterostopniowej skali Clavien-Dindo. Ma pomagać lekarzom w podejmowaniu decyzji klinicznych oraz wspierać badania naukowe.
Kalkulator będzie dostępny online pod adresem: mage.umlub.edu.pl.
Za jego powstanie odpowiada interdyscyplinarny zespół ekspertów: dr n. med. Michał Woś z Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia oraz dr hab. Karol Rawicz-Pruszyński, prof. UMLub z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, przewodniczący Zespołu ds. Uniwersyteckiego Centrum Robotyki i Sztucznej Inteligencji.
Projekt MAGE pokazuje, jak medycyna i nowoczesne technologie mogą wspólnie działać na rzecz pacjentów – łącząc wiedzę kliniczną z mocą obliczeniową sztucznej inteligencji.