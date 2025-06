Lublin gospodarzem międzynarodowego kongresu z branży lotniczej

Prezes francuskiej firmy The Airport Agency, organizatora wydarzenia, Karin Butot przekazała, że 23. edycja kongresu Connect Aviation odbędzie się 17-19 lutego 2026 r. Lublin to pierwsze polskie miasto, w którym odbędzie się to międzynarodowe wydarzenie gromadzące decydentów z linii lotniczych, portów lotniczych, ośrodków turystycznych i dostawców usług w celu nawiązywania kontaktów i omawiania przyszłości usług lotniczych. „Z niecierpliwością czekamy na powitanie społeczności lotniczej - 700 uczestników z ponad 60 krajów” – zapowiedziała na konferencji prasowej w Lublinie.

Marszałek województwa Jarosław Stawiarski dodał, że w czasie kongresu Lublin odwiedzą przedstawiciele 80 firm lotniczych i wyraził nadzieję, że spotkanie przyniesie branży "nowe pomysły, nową strategię dla rozwoju rynku lotniczego na świecie”. Przypomniał, że to w Dęblinie powstała pierwsza szkoła ucząca pilotów w Polsce. „Mamy też lotnisko, co prawda młode, ale chcemy współuczestniczyć w rynku lotniczym w Polsce i nie tylko” – zaznaczył marszałek.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zwrócił uwagę, że miasto cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów. Wyraził nadzieję, że nowe połączenia lotnicze będą stale przyczyniać się do tego wzrostu. Wskazał, że Port Lotniczy Lublin jest przykładem lotniska wybudowanego przez samorządy. „Przykładamy ogromną wagę do rozwoju ruchu lotniczego” – podkreślił Żuk.

W 2024 r. lubelskie lotnisko obsłużyło blisko 426 tys. pasażerów, czyli ok. 27 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był wtedy sierpień, kiedy przez terminal przewinęło się 57 tys. podróżnych. Do zwiększenia ruchu pasażerskiego przyczyniają się głównie połączenia wakacyjne.

Z lubelskiego lotniska realizowane są loty m.in. do Londynu-Luton, Mediolanu, Dublina, Rzymu. W kwietniu lotem do Antalyi w Turcji rozpoczął się sezon lotów czarterowych w PLL. Od czerwca uruchomiono wakacyjne rejsy m.in. do Monastyru w Tunezji, Heraklionu na Krecie, Hurghady w Egipcie, Splitu w Chorwacji, Burgas w Bułgarii.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. W listopadzie ub. roku otwarto tu terminal cargo o powierzchni blisko dwóch tys. metrów kwadratowych. Koszt jego budowy wyniósł 18 mln zł, a inwestycja została sfinansowana z kredytu.

Od lutego na lubelskim lotnisku funkcjonują dwie nowe linie skanerów do prześwietlania bagaży. Inwestycja, która ma ułatwić i przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa podróżnych, kosztowała 6 mln zł.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

- Lotnisko Lublin jest portem regionalnym, a nagle okazuje się że jedna z największych imprez światowych branży lotniczej będzie realizowana u nas. Do tej pory to my musieliśmy jechać w świat, żeby porozmawiać z przewoźnikami, a w tym momencie nagle okazuje się, że wszyscy przyjeżdżają do nas. Mamy wszystkich na wyciągnięcie ręki – mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin. Kongres, zdaniem prezesa Matuszczyka, będzie pozytywnym impulsem do dalszego rozwoju lotniska. – Powinniśmy bez szczególnych wielkich, spektakularnych inwestycji, dociągnąć do poziomu 850 do miliona obsłużonych pasażerów rocznie. W tym roku chcemy przebić granice pół miliona pasażerów.

Międzynarodową konferencję Connect Aviation organizuje francuska firma The Airport Agency. Do 2014 r. kongres funkcjonował pod nazwą French Connect. Poprzednie edycje miały miejsce m.in. w Gironie, Turynie, Antalyi, Tbilisi, Paryżu, Liverpoolu.