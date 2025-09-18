Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

Wernisaż zaplanowano na godz. 14:00 na placu przed budynkiem Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12). Stąd uczestnicy wyruszą na spacer szlakiem artystycznych instalacji – w towarzystwie kuratorki, artystów i zaproszonych gości.

Sztuka w rozmowie z miastem

OPEN CITY to najstarszy w Polsce festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej, organizowany nieprzerwanie od 17 lat przez Ośrodek ROZDROŻA. Każda edycja ma swój motyw przewodni – w tym roku artyści podejmą „Rozmowę z miastem”.

– Miasto samo wydobywa z siebie pytania, na które artysta odpowiada własnym językiem. Wielojęzyczność współczesnej sztuki staje się prowokacją, ale też dodaje przestrzeni publicznej atrakcyjności – tłumaczą organizatorzy.

Swoje prace zaprezentują m.in.: Piotr Blamowski, Andrzej Bednarczyk, Krzysztof M. Bednarski, Gunter Demnig, Fabian Knecht, Jarosław Kozłowski, Paweł Kowalewski, Robert Kuśmirowski, Małgorzata Lisiecka, Maria Anna Potocka, Norbert Radermacher, Jadwiga Sawicka i Krzysztof Wodiczko. Kuratorką tegorocznej odsłony jest Maria Anna Potocka.

Artystyczny spacer i spotkanie z twórcami

Uczestnicy wernisażu najpierw zostaną przewiezieni autobusem do pierwszej instalacji przy Drodze Męczenników Majdanka. Po obejrzeniu pracy i rozmowie z artystą, spacer przeniesie się do kolejnych punktów w centrum miasta, m.in. przy al. Racławickich.

Po zakończeniu spaceru organizatorzy zapraszają na spotkanie z artystami i kuratorką. Wydarzenie będzie połączone z premierą książki Marii Anny Potockiej „Sztuka chce być wszędzie”, poświęconej artystycznym interwencjom w przestrzeni publicznej. Rozmowę poprowadzą Karolina Koziołek i Robert Kuśmirowski.

Mapki i broszury

Na uczestników czekają materiały z mapką i opisami instalacji – rozdawane przed i w trakcie spaceru. Broszury można także pobrać na stronie festiwalu: www.opencity.pl.