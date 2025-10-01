Lublin włącza się w kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”

– Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadczają przemocy – w domu, w szkole, w najbliższym otoczeniu. Dlatego razem z innymi instytucjami, organizacjami i placówkami w całym kraju włączamy się w działania edukacyjne w ramach kampanii. Wspólnym głosem będziemy mówić, że dobre dzieciństwo daje dziecku moc i żadne dziecko nie powinno doświadczać przemocy. Cieszę się, że również w tym roku Lublin włącza się do wspólnego budowania bezpiecznego świata dla najmłodszych – podkreśla Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych.

W naszym mieście w kampanię tradycyjnie włącza się Centrum Interwencji Kryzysowej, które przygotowało szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych. W lubelskich szkołach odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także spotkania i prelekcje skierowane do wychowawców oraz opiekunów. Uczennice i uczniowie wezmą udział w tworzeniu własnych haseł i plakatów promujących profilaktykę oraz reagowanie na przemoc.

Druga edycja ogólnopolskiej kampanii potrwa od 6 października do 18 listopada, a jej finał zaplanowano na 19 listopada, w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia wybrane budynki w Lublinie – podobnie jak w innych miastach w całej Polsce – zostaną podświetlone na czerwono. Symboliczny kolor ma przypominać o potrzebie reagowania na każdy przejaw krzywdzenia najmłodszych.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci, we współpracy z lokalnymi partnerami – w Lublinie m.in. z Centrum Interwencji Kryzysowej.

Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się w czwartek, 2 października o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Mickiewicza 24.