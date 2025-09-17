Jak będzie się rozwijała turystyka w Lublinie? Miasto pyta mieszkańców

Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Turystyki 2030. Opinie i uwagi można zgłaszać do 1 października, a dla mieszkańców zaplanowano także otwarte spotkanie.
– Turystyka to sektor gospodarki, w który zaangażowani są zarówno turyści, jak i lublinianie – przedsiębiorcy, twórcy oraz mieszkanki i mieszkańcy. Dlatego wizja jego rozwoju powinna uwzględniać potrzeby każdej z tych grup. Konsultacje społeczne pozwolą zebrać różnorodne opinie i pomysły, dzięki którym Lublin jako miasto przyjazne gościom i mieszkańcom, przygotuje atrakcyjną ofertę, wydarzenia kulturalne i infrastrukturę. Serdecznie zachęcam do udziału – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, partycypacji i sportu.
Projekt dokumentu przedstawia priorytetowe kierunki i wyzwania stojące przed lubelską turystyką w perspektywie najbliższych pięciu lat. Zawiera analizę aktualnej sytuacji, odnosi się do globalnych trendów, a także określa cele strategiczne i wizję rozwoju. Strategia bazuje na założeniach „Strategii Lublin 2030” oraz innych dokumentów sektorowych.
Nowa wizja turystyki ma opierać się m.in. na spójnej opowieści o Lublinie, promocji miasta, nowoczesnym zarządzaniu zasobami i dostępności przestrzeni dla wszystkich. Zakłada też różnorodną ofertę, odpowiadającą potrzebom różnych grup odwiedzających.
Jak wziąć udział w konsultacjach?
-
Termin: 17 września – 1 października 2025
-
Uwagi pisemne: Biuro Rozwoju Turystyki, ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
-
Uwagi mailowe: konsultacje@lublin.eu
-
Dyżur konsultacyjny: 29 września (poniedziałek), godz. 16.00–18.00, sala nr 3 Ratusza (pl. Króla Władysława Łokietka 1)
-
Materiały: dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Lublin