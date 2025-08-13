Lublin szuka mistrzów miejskich opowieści. Ruszył nabór na „Przewodnika Inspiracji”

Wybrańcy dostaną miejską rekomendację do oprowadzania trasami turystycznymi, a także szansę na współtworzenie projektów kulturalnych i edukacyjnych. Słowem: status lokalnego ambasadora klimatu Lublina.

– „Przewodnik Inspiracji” to wyjątkowa inicjatywa, która nie tylko spełnia oczekiwania mieszkańców i turystów poszukujących niezapomnianych wrażeń, ale także otwiera przestrzeń dla osób chcących w twórczy sposób dzielić się swoją pasją do Lublina. Zachęcam do aplikowania i spróbowania swoich sił zarówno hobbystów, jak i doświadczonych przewodników. Niech każdy spacer po naszym mieście zamieni się w podróż pełną ekscytujących odkryć i niezwykłych inspiracji – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Jak zostać Przewodnikiem Inspiracji?

Do udziału mogą zgłosić się zarówno zawodowcy, jak i ci, którzy oprowadzają „po znajomości” – kuzynów, kolegów czy teściową, ale robią to z pasją. Wystarczy do 31 sierpnia wypełnić formularz dostępny na stronie Przewodników Inspiracji i przesłać go na adres: przewodnik@lublin.eu lub dostarczyć osobiście do Biura Rozwoju Turystyki (ul. Jezuicka 1/3).

Potem czeka czteroetapowa rekrutacja: ocena formalna, merytoryczna, test wiedzy i spacer po Starym Mieście. Podczas tego ostatniego eksperci sprawdzą, czy kandydat potrafi utrzymać uwagę grupy, radzić sobie ze stresem, a także – jeśli trzeba – przestawić się na inny język i dalej oczarowywać.

Harmonogram w pigułce:

12 sierpnia – start naboru

31 sierpnia – deadline zgłoszeń

15 września – test wiedzy (jeśli nie nadejdzie inwazja kosmitów – termin może się zmienić)

22 września – 17 października – spacery kwalifikujące

28 października – ogłoszenie wyników

Program „Przewodnik Inspiracji” to element budowania marki „Lublin. Miasto Inspiracji”. To także doskonała okazja, by sprawdzić, czy twoje opowieści potrafią wywołać u słuchaczy ciarki na plecach – oczywiście z zachwytu, a nie z powodu pogody.

Szczegóły, regulamin i formularze znajdziesz na stronie Przewodników Inspiracji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lublin.