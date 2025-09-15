Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Zaraz przy bramce wyjściowej na panią Magdalenę czekał wystrzał z konfetti, fotoreporterzy orz władze regionu i lotniska.

– Mogę tylko powiedzieć, że to nie był mój dzisiejszy pierwszy lot. Wracam z Luksemburga przez Warszawę. Zawsze wybieram naszego przewoźnika LOT, bo lubię z nimi podróżować – powiedziała nieco zaskoczona sytuacją pani Magdalena.

- Ja myślę, że pani już zostanie ambasadorem województwa lubelskiego - powiedział Marcin Szewczak, członek zarządu województwa lubelskiego. – Mamy nadzieję, że jeszcze szybciej będziemy witać kolejnych milionowych pasażerów na tym lotnisku.

Warto przypomnieć, że Port Lotniczy Lublin przylot 3-milionowego pasażera świętowało 28 czerwca 2023 roku.

4-milionowa pasażera otrzymała okolicznościowe prezenty – walizkę, drobne upominki oraz voucher na korzystanie w lotniskowych saloników dla biznesu.