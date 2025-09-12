Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

W piątek (12 września) Marta Wcisło zwołała konferencję, by odnieść się do ostatnich wydarzeń na Lubelszczyźnie.

– To nie jest już odległa wojna widziana w telewizji – to dzieje się obok naszych domów, naszych rodzin i naszych dzieci. Musimy być gotowi do obrony każdego skrawka Polski i Europy. Potrzebujemy nowoczesnych systemów antydronowych, tarczy, która ochroni nasze niebo – napisała Wcisło na swoich mediach społecznościowych.

Europosłanka z Lublina zaznaczyła, że już w sierpniu zwróciła się do Ministerstwa Obrony Narodowej i Komisji Europejskiej, prosząc m.in. o pieniądze na obronność wschodniej flanki. Pchnęły ją do tego wydarzenia z Osin, gdzie 20 sierpnia w polu kukurydzy odnaleziono drona.

Wcisło zapewnia, że teraz ponowi pismo z pytaniami o ustanowienie systemu obrony antydronowej na wschodzie Polski, a także o sposób jego finansowania i koordynacji z państwami członkowskimi. Była radna miasta dodała też, że zgłosiła poprawkę do budżetu UE o środki na ten system.

Wcisło nie szczędziła słów krytyki oponentom politycznym z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. – Kiedy Europa mówi jednym głosem, niektórzy europosłowie PiS i Konfederacji urządzają polityczny teatr, powtarzając narrację Kremla i Putina. To nie patriotyzm - to działanie w ruskim interesie – uderza europosłanka KO. – Ich słowa są pisane cyrylicą i leżą w interesie Rosji – podsumowuje.