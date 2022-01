Lublin: Miasto chce uczyć młodzież przedsiębiorczości

Ratusz zakłada, że w programie weźmie udział około 300 uczniów, czyli dziesięć klas szkolnych. Jeszcze do 6 lutego przyjmowane będą zgłoszenia od zainteresowanych szkół oraz od przedsiębiorców prowadzących działalność w Lublinie. Mogą się również zgłaszać przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Formularz dostępny jest na stronie internetowej gospodarczy.lublin.eu/przedsiebiorcza-mlodziez. Zakwalifikowani do programu powinni dostać informację zwrotną do 5 lutego.

– Uczniowie wezmą udziału w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także w wizytach studyjnych u lubelskich przedsiębiorców, w tym z sektora kreatywnego – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. – Uczestnicy będą również mieli realny wpływ na promocję projektu poprzez tworzenie profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu pod opieką specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Podczas zajęć uczniowie będą mogli doradzić przedsiębiorcom w sprawach promocji w mediach społecznościowych, a nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. radzenia sobie ze stresem. – Ze względu na pandemię pilotażowa edycja projektu zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej – dodaje Boguta.