Niewiele ponad tydzień upłynął od kiedy miasto podpisało umowę na dofinansowanie kilku projektów z funduszy unijnych, a już jest przetarg. Amfiteatr i skwer na Tatarach idą do remontu.

– Ruszamy z ważnymi i oczekiwanymi inwestycjami dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Tatary. Odnowiony amfiteatr stanowić będzie miejsce do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność. Obiekt zostanie przebudowany podobnie jak jego otoczenie. Zmiany obejmą również znajdujący się nieopodal skwer przy ul. Montażowej. Zmodernizowane przestrzenie staną się przyjaznymi miejscami dla społeczności dzielnicy i znacząco przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców. Jesteśmy coraz bliżej realizacji zadań, do których zobowiązaliśmy się w naszej zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.