Lublin

Dzisiaj
14:05
Strona główna » Lublin

Mieszkańcy są już mocno zniecierpliwieni. Kiedy remont Pasiecznej?

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
Udostępnij A A
(fot. GoogleStreet)

Po stronie gminy Konopnica ulica jest wyremontowana, a obok niej biegnie nowa ścieżka rowerowa. Po przekroczeniu granicy Lublina, ta sama droga wita kierowców popękanym asfaltem. Mieszkańcy osiedla Zemborzyce od lat czekają na remont ul. Pasiecznej.

Do naszej redakcji zadzwonił pan Krzysztof, jeden z mieszkańców osiedla, który powoli zaczął tracić nadzieję na oczekiwaną inwestycję.

- Już wiosną czytałem w Dzienniku Wschodnim, że ta ulica będzie remontowana, a mamy prawie połowę września i nic się nie dzieje. Sam dzwoniłem wielokrotnie do Zarządu Dróg i Mostów i słyszę tylko kolejne zapewnienia. Chciałbym wiedzieć, czy mamy czekać na tą drogę, czy może już wycofali się z tych planów - mówi nasz Czytelnik, nie kryjąc zniecierpliwienia. - Ta nawierzchnia jest fatalna, to jest wstyd dla miasta. Od strony gminy Konopnica jezdnia jest piękna, przejścia dla pieszych, droga dla rowerów, a w Lublinie droga cały czas w okropnym stanie.

W imieniu mieszkańców osiedla o sprawę zapytaliśmy ZDiM i mamy dobre wieści. Przetarg na remont 860-metrowego odcinka ul. Pasiecznej na odcinku od Ptasiej do Sarniej - zbliża się do końca. W tym tygodniu otwarte zostały cztery oferty na to zadanie: PBDiM z Mińska Mazowieckiego (836 tys. zł)  Strabag (917 tys. zł)  PRD Piotr Bąk z Lublina (958 tys. zł) • PRD Lubartów (1,25 mln zł).

Największe szanse na podpisanie umowy ma ta pierwsza z wymienionych firm. Zamawiający na remont ulicy zabezpieczył równy milion złotych.

Taka kwota pozwoli na najbardziej potrzebne zmiany: miejscowe poszerzenie oraz ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 metra, ułożenie nowej asfaltowej nawierzchni, umocnienie skarpy, budowę dwóch peronów komunikacji miejskiej, regulację krawężników i zjazdów, ułożenie nowych poboczy z kruszywa oraz malowanie nowego oznakowana. Kontynuacja drogi rowerowej z sąsiedniej gminy nie jest przewidziana. Na wykonanie tych robót zwycięzca przetargu będzie miał 60 dni, więc planowo remont powinien zakończyć się późną jesienią tego roku.

