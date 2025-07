Tego w Lublinie jeszcze nie było: Mobilne PSZOK-i pojawią się w mieście

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek i mieszkańców, Miasto rozszerzyło swoją ofertę o Mobilną zbiórkę odpadów tekstyliów i odzieży – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępczyni dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin. – Pamiętajmy jednak, by zarówno do PSZOKu, jak i na mobilną zbiórkę dostarczać ubrania czy obuwie, które nie nadają się już do ponownego użycia. Tekstylia w dobrym stanie warto przekazać organizacjom charytatywnym.

Gdzie i kiedy można oddać tekstylia?

Mobilna zbiórka będzie realizowana w każdą drugą sobotę miesiąca (czyli najbliższa – już 12 lipca), w następujących lokalizacjach:

ul. Głuska 24 (parking przy ALDI) – godz. 8.00–9.00

ul. Diamentowa 31 (parking przy Kauflandzie) – godz. 9.15–10.15

ul. Filaretów 44 (parking przy Hali Globus) – godz. 10.30–11.30

ul. Różana 1 (przy LPGK Sp. z o.o.) – godz. 11.45–12.45

ul. Willowa (parking przy Ogrodzie Botanicznym) – godz. 13.00–14.00

ul. Chodźki 14 (parking przy CH Auchan) – godz. 14.15–15.15

ul. Gospodarcza 34 (parking przy ALDI) – godz. 15.30–16.30

Kilka zasad, o których warto pamiętać:

Zbiórka przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkanek i mieszkańców Lublina

Odpady muszą być dostarczone osobiście , w szczelnych i nieuszkodzonych workach

Jednorazowo można oddać maksymalnie 2 worki o pojemności do 120 litrów każdy

Zbiórkę obsługuje Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które wykorzysta specjalnie oznakowane pojazdy

Co oddawać, a co nie?

Do mobilnej zbiórki oraz PSZOK-u przy ul. Metalurgicznej 13K powinny trafiać wyłącznie ubrania i tekstylia nienadające się do dalszego użytku. Zniszczone buty, podarte spodnie, zużyte zasłony – tak. Ale dobre kurtki, sprawne bluzy czy dziecięce ubranka? Lepiej przekazać je fundacjom charytatywnym, skorzystać z pojemników na odzież lub programów takich jak EKOzwroty InPostu, które umożliwiają darmowy zwrot odzieży przez paczkomaty.

Uwaga: mocno zanieczyszczone materiały (np. szmaty do sprzątania) w wyjątkowych przypadkach mogą trafić do odpadów zmieszanych – jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nie nadają się do recyklingu i mogą zostać jedynie wykorzystane w celach energetycznych.

Szczegółowy harmonogram oraz więcej informacji dostępne są na stronie: www.odpady.lublin.eu oraz na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.