Lublin: Mural z Beatą Kozidrak na ścianie Astorii to reklama serwisu. Empik za nią nie zapłacił

Beata Kozidrak spogląda na przechodniów z muralu umieszczonego od strony ul. Lipowej. – Jego odsłonięcie planowane jest pod koniec tygodnia – informuje dziennikarzy Tomasz Lisek, który odpowiada za promocję medialną akcji „Moja Muzyka”.

Akcja jest przedstawiana jako „projekt muzycznych duetów gwiazd z miastami”. Owocem „duetów” mają być nowe piosenki związane z miastami zaproszonych gwiazd. – Obok premierowych utworów powstają również filmy osadzone w ważnych dla artystów miejscach – informuje biuro prasowe Empiku i zapowiada szeroko zakrojoną kampanię promocyjną.

Kampania zaczyna się od Beaty Kozidrak, jej nowej piosenki „Bliżej” i muralu z jej wizerunkiem.

„Szukam w sobie tego blasku. Jest jak wulkan moje miasto. Wracam, patrząc oczami dziecka. Bo to, co piękne, warto pamiętać” – śpiewa wokalistka w utworze, który miał premierę w poniedziałek. Towarzyszy mu teledysk z tak znanymi lublinianom miejscami jak pl. Zamkowy, ulice Starego Miasta, czy III LO, do którego uczęszczała Kozidrak. – Cieszę się, że mogę zaprezentować utwór, który jest dedykowany Lublinowi – podkreśla wokalistka w wypowiedzi cytowanej w materiale dla mediów.

– Efekty twórczej kolaboracji artystki z Lublinem będzie można zobaczyć i usłyszeć w aplikacji Empik Music – informują organizatorzy. Również w tej aplikacji dostępne mają być pozostałe „duety gwiazd z miastami”. – W kolejnych tygodniach usłyszymy także najpopularniejszych polskich artystów pochodzących m.in. z Gdańska i Wrocławia – zapowiada Empik.

W konsekwencji kampania ma zachęcać do korzystania z płatnej aplikacji muzycznej (z bezpłatnym okresem próbnym). Ani grosza nie zarabia na tym miasto, które jest właścicielem budynku Astorii.