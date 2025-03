Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS proponuje kilka nowości. To kierunki takie jak • archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego • tourism managment and marketing • doradztwo podatkowe i administracja skarbowa • zarządzanie turystyką.

W ubiegłorocznej rekrutacji na podium najchętniej wybieranych kierunków ponownie znalazła się psychologia, kryminologia i lingwistyka stosowana. Co ciekawe, 7 i 8 miejsce zajęły kierunki artystyczne: malarstwo oraz jazz i muzyka estradowa. W sumie UMCS proponuje swoim kandydatom blisko 100 kierunków, w tym 12 anglojęzycznych.

Jak przekonują władze uczelni, UMCS oferuje zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej kierunki, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak na przykład prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, dlatego co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów.

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 17 kwietnia, a tydzień wcześniej (9 kwietnia) UMCS zaprasza na Drzwi Otwarte. Na uczniów czekają egzaminatorzy, którzy opowiedzą o wymaganiach maturalnych, doradcy zawodowi i psychologowie. Tradycyjnie w tym czasie odbędą się również rozgrywki Turnieju o Puchar Rektora.

– W tym roku Drzwiom Otwartym będzie towarzyszyła uroczysta Gala Lubelskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2025, podczas której poznamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe województwa lubelskiego. Wydarzenie to stanowi wyjątkową okazję zarówno dla uczniów poszukujących swojej przyszłej szkoły ponadpodstawowej, jak i dla całego środowiska oświatowego regionu do poznania liderów wśród lubelskich szkół średnich – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS.

Politechnika Lubelska

Tu rekrutacja rusza 13 maja. Na kandydatów czeka blisko 2100 miejsc na 29 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia. Nabór na studia na Politechnice Lubelskiej potrwa do 5 lipca. Wyjątkiem jest architektura, gdzie rejestracja zakończy się 25 czerwca.

Uczelnia chwali się m.in. gwarancją ciekawej i dobrze płatnej pracy dla absolwentów, ścisłą współpracą z biznesem oraz rozbudowanym zapleczem naukowym, ale też kulturalnym i sportowym. W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się:

• informatyka • budownictwo • finanse i rachunkowość • mechatronika • inżynieria i analiza danych • marketing i komunikacja rynkowa • elektrotechnika • zarządzanie • inżynieria multimediów.

W tym roku, zdaniem Politechniki, prawdziwym hitem mogą okazać się trzy nowe kierunki, nad wprowadzeniem których uczelnia właśnie pracuje. Będzie to informatyka techniczna oraz cyberbezpieczeństwo na Wydziale Matematyki i Informatyki Technicznej oraz wzornictwo przemysłowe – kierunek międzyuczelniany na Wydziale Mechanicznym przy współpracy Wydziału Artystycznego UMSC i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ten ostatni, dosyć interdyscyplinarny, odpowiada na nowe potrzeby rynku pracy.

– Kompetencje absolwentów obejmują tworzenie innowacyjnych wzorów przemysłowych, opracowywanie znaków towarowych, prototypów oraz projektowanie produktów dla wielu branż przemysłu. Program kształcenia łączy w sobie elementy inżynierii mechanicznej, sztuki projektowej oraz nauk ekonomicznych, co pozwala na kompleksowe podejście do realizacji procesu wzorniczego – podkreśla prof. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Na 1 kwietnia zaplanowano Dzień Otwarty. Start o godzinie 10 we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury (Wydział Budownictwa i Architektury, Nadbystrzycka 40). W programie, m.in. spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich, sekcji sportowych i jednostek ogólnouczelnianych, takich jak: Biuro Karier czy Biuro Spraw Studenckich. Chętni będą mogli również wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez poszczególne wydziały, a także zwiedzić akademik i odbyć wycieczkę po Muzeum i bibliotekach PL.

Uniwersytet Przyrodniczy

Rekrutacja w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpocznie się 5 maja, pierwszy nabór potrwa do połowy lipca. Na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Aktualnie w ofercie jest ponad 40 kierunków studiów, najchętniej wybierane to:

• weterynaria • behawiorystka zwierząt • dietetyka • geodezja i kartografia. Dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze kierunki unikatowe, czyli takie, które można studiować wyłącznie w UP w Lublinie np. • analityka weterynaryjna • hipologia i jeździectwo • biokosmetologia.

Nowością na studiach inżynierskich II stopnia jest popularny kierunek geodezja i kartografia, który dotychczas prowadzony był tylko jako studia I stopnia

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia z bogatymi tradycjami oraz wysokimi standardami edukacyjnymi. Oferujemy nowoczesne zaplecze dydaktyczne, możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach i instytucjach, a także akademiki i szeroką ofertę stypendialną. Stawiamy na kształcenie praktyczne na przyszłościowych kierunkach, co zapewnia naszym absolwentom wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Misją naszego Uniwersytetu jest rozwój nauki służący gospodarce i społeczeństwu, dlatego w ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o dwa kierunki studiów związane z informatyką: informatykę przemysłową oraz bioinformatykę w biogospodarce – opowiada Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji.

W tym roku Dzień Otwarty uczelni odbędzie się 3 kwietnia. Chętni będą mogli w tym czasie zapoznać się z ofertą edukacyjną UP, a także wziąć udział w ponad 80 zajęciach i warsztatach podczas których poznają m.in. tajniki hodowli owadów egzotycznych, czy najnowsze metody wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Tradycyjne, po południu, Samorząd Studencki zaprasza na pokaz filmowy.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Najpopularniejszymi kierunkami na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w ubiegłym roku okazały się:

• kierunek lekarsko-dentystyczny (14 osób na jedno miejsce) • psychologia (10 osób na miejsce) • lekarski (9 osób na miejsce) • fizjoterapia • elektrokardiologia (po 8 osób na miejsce) • biomedycyna (7 osób na miejsce).

W tym roku uczelnia przygotowała dwa nowe kierunki w swojej ofercie. Mowa o zarządzaniu w ochronie zdrowia (studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu) i ratownictwo medyczne (studia II stopnia na Wydziale Nauk Medycznych). Rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 2 czerwca, natomiast Dzień otwarty zaplanowany jest na 28 maja.

– Uczestników wydarzenia powitamy urodzinowym tortem. Na naszych gości czekać będzie mnóstwo atrakcji, a wśród nich pokazy medyczne, warsztaty, konkursy z nagrodami, wycieczki po kampusie oraz bogata oferta kół naukowych i organizacji studenckich. A do tego duża dawka dobrej zabawy, okazja do rozmów i spotkań ze studentami i pracownikami – przekonują organizatorzy.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Rekrutacja na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie ruszy 5 maja. Wyjątkiem są kierunki prowadzone w języku angielskim, na które nabór trwa od 21 stycznia.

W tym przypadku komisje rekrutacyjne podejmą decyzję o wyborze kandydatów 7 kwietnia. Przyszli studenci mogą wybierać w sumie spośród 60 kierunków studiów I stopnia.

Wśród tych, które cieszyły się największą popularnością w minionym roku był • lekarski (blisko 14 kandydatów na jedno miejsce) • psychologia • pielęgniarstwo • kryminologia.

Jeśli chodzi o studia anglojęzyczne, to uczelnia proponuje m.in. kierunki takie jak: Applied Anthropology, Biotechnology, European and International Legal Studies, Informatics, Journalism and Social Communication, Management i Philosophy. W ofercie uczelni jest również Szkoła Doktorska – tu nabór potrwa przez cały sierpień.

Akademia Zamojska

1 kwietnia startuje rekrutacja na studia. AZ posiada w swojej ofercie jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunkach prawo oraz fizjoterapia. Ponadto Akademia proponuje podjęcie 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach:

• bezpieczeństwo narodowe • filologia angielska • finanse i rachunkowość • informatyka • pedagogika • pielęgniarstwo • położnictwo • ratownictwo medyczne • rynek sztuki i zarządzanie w kulturze • turystyka i rekreacja. Tych, którzy wolą kierunki techniczne uczelnia zachęca do podjęcia 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunkach logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Akademia w swojej ofercie posiada również studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo.

– Zajęcia w Akademii prowadzą eksperci i profesjonaliści w swoich dziedzinach. Odbywają się one w bogato wyposażonych laboratoriach. Dla przykładu studenci logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn mają do dyspozycji Centrum Badan i Transferu Technologii AZ, wyposażone w maszyny takie jak: obrabiarki sterowane numerycznie, w tym frezarka pięcioosiowa, a także wycinarka wodna i plazmowa, sprzęt do diagnostyki samochodowej. Z kolei studenci pielęgniarstwa i położnictwa odbywają zajęcia w nowoczesnych laboratoriach symulacyjnych, odzwierciedlających warunki rzeczywiste szpitali, jakie znajdują się w Centrum Symulacji Medycznych – przekonuje Daniel Czubara z Działu Rekrutacji i Promocji. Warto zaznaczyć, że Akademia Zamojska zajęła 6. miejsce w renomowanym rankingu Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych magazynu „Perspektywy”.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie to uczelnia publiczna, która od 24 lat kształci młodych ludzi z całej Polski i zagranicy.

PANS w Chełmie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, w tym Centrum Studiów Inżynierskich oraz Centrum Symulacji Medycznej, które stanowią doskonałą przestrzeń do zdobywania umiejętności praktycznych w naukach inżynieryjnych i medycznych. Do dyspozycji studentów są także Akademicki Port Lotniczy oraz Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej.

Zainteresowani studiami inżynierskimi mogą wybierać z kierunków takich jak: Rolnictwo, Dietetyka i żywienie zbiorowe, Mechanika i budowa maszyn (tu m.in. mechanika lotnicza i inżynieria lotnicza – w tym pilotaż samolotowy, pilotaż śmigłowcowy oraz dyspozytor lotniczy), Budownictwo i Elektrotechnika.

Studia licencjackie oferują następujące kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika, Matematyka stosowana, Stosunki międzynarodowe, Filologia (tu Filologia słowiańska translatoryczna z j. ukraińskim i j. rosyjskim oraz Filologia angielska z Amerykanistyką i Translatoryką stosowaną), a także Pielęgniarstwo i Położnictwo. Nowością w tegorocznej ofercie jest specjalność * Kontroler Ruchu Lotniczego na kierunku Matematyka stosowana. Zainteresowani studiami magisterskimi mogą natomiast wybierać specjalności związane ze wspomnianym już Bezpieczeństwem wewnętrznym, Pedagogiką, Mechaniką i budową maszyn (techniki informatyczne w inżynierii mechanicznej, eksploatacja i obsługa statków powietrznych) Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz Pielęgniarstwo.

W tym roku Drzwi Otwarte uczelni: 9 kwietnia.