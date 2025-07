Działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali w Lublinie konferencję prasową poświęconą polityce imigracyjnej. W ich ocenie obecna sytuacja jest wynikiem zaniechań kolejnych rządów. W odpowiedzi przypomnieli własny program, który ich posłowie przedstawili dwa lata temu w Sejmie.

Rafał Mekler przekonywał, że narodowcy jako pierwsi ostrzegali przed tym, co dziś, ich zdaniem, staje się rzeczywistością.

– Dwa lata temu problem masowej imigracji, z którą mamy obecnie do czynienia, która dziś tak mocno porusza opinię publiczną, nie był aż tak nośnym, nie był tematem, który był praktycznie na ustach wszystkich jak jest dzisiaj – stwierdza Mekler. – Już dwa lata temu mówiliśmy o tym , co należy zrobić. Już dwa lata temu wiedzieliśmy, znaliśmy rozwiązania. Niestety ani poprzedni rząd, ani obecny słuchać nas nie chce – przekonuje polityk Ruchu Narodowego.

Zdaniem działaczy, niekontrolowana imigracja wpływa negatywnie nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na stabilność społeczną.

Zdaniem polityka, nawiązującego do programu Konfederacji sprzed dwóch lat, problemem jest „socjal i darmowe pieniądze”, jakie mają otrzymywać imigranci. Przekonuje również, że masowy wyjazd młodych mężczyzn z krajów pochodzenia ma negatywne skutki także dla ich ojczyzn.

– Te państwa nie będą mogły się podnieść cywilizacyjnie, kulturowo, gospodarczo – podkreśla. Jego zdaniem ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski w sytuacji gdyby nie byli tu mile widziani, „podejmowaliby takie działania, odważne działania, które by skutkowały tym, że podnosiliby gospodarczo własne państwa”.

Sebastian Huber zwraca uwagę na potrzebę rozwiązań systemowych i weryfikacji migrantów.

Odwołał się także do głośnych przestępstw popełnionych przez legalnych imigrantów z Ameryki Południowej.

– W Sosnowcu, kiedy kolumbijczyk zabił swoją żonę kolumbijkę w sposób rytualny, mimo że jest katolikiem. On również z całą rodziną przebywał w sposób legalny, więc musi to być pełna weryfikacja – twierdzi Huber.

Wskazywał również na zagrożenie związane z przestępczością i szariatem.

– Jest to duże zagrożenie ze względu na różnicę kulturową, różnicę społeczną, różnicę religijną – mówi. – Jeżeli oni zajmą jakiś teren, jakieś ulice, jakieś dzielnice, jak ma to miejsce w Paryżu, w Nice i w Berlinie, w Hamburgu czy we Frankfurcie, względem swojej przynależności do Allaha, oni tych terenów, tych miejsc nie oddadzą – straszy działacz.