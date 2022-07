Nie pomogło nawet to, że liczba pogrzebów wzrosła o 21 procent

Od kilku dni przyglądamy się wynikom finansowym spółek należących do samorządu Lublina. Dziś czas na Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które nazywało się kiedyś inaczej i miało nieco inne zadania.

Spółka powstała pod szyldem „Kamienice Miasta” w 2004 r., za prezydentury Andrzeja Pruszkowskiego. Miała budować nowe mieszkania i przenosić do nich lokatorów z 10 kamienic, które dostała na start od miasta. Opróżnione w ten sposób kamienice miała następnie remontować.

Pieniądze na budowę mieszkań miały pochodzić z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, ale kamienice okazały się za słabym zabezpieczeniem i z kredytu nic nie wyszło. Spółka długo pozostawała przy roli zarządcy budynków, aż w roku 2004 prezydent Krzysztof Żuk postanowił dorzucić jej obowiązków (cmentarze, szalety, tereny zielone) i zmienić jej nazwę. Tak powstało LPGK, które miniony rok zamknęło stratą ponad 484 tys. zł.

Jednym z zadań przedsiębiorstwa jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi. W zeszłym roku liczba pogrzebów wzrosła tu o 21 proc., a w okresie największego spiętrzenia liczby zgonów na pogrzeb trzeba było czekać nawet dwa tygodnie. Mimo to cmentarze nie przysporzyły zysku miejskiej firmie.

– Spółka na tej działalności za rok 2021 zanotowała stratę – czytamy w sprawozdaniu zarządu. W zeszłym roku koszty energii elektrycznej zużytej na cmentarzach były o połowę wyższe niż w roku 2020. Miało to być skutkiem zakończenia przez miasto nowej inwestycji na Majdanku. – Obejmującej budynek, w którym ulokowana jest sala pożegnań, kancelaria, chłodnia i dodatkowe toalety oraz rozbudowy oświetlenia cmentarza o dodatkowych 88 punktów oświetleniowych.

Nowa infrastruktura i nowe oświetlenie cmentarza na Majdanku to poważny wzrost poboru energii. Porównując zużycie energii w 2019 roku można stwierdzić, że trzykrotnie wzrósł pobór. To, że miasto odnowiło i oświetliło część cmentarnych alejek i zbudowało instalację wodną, też okazuje się ciężarem dla spółki.

– To wzrost kosztów związanych z energią elektryczną, wodą oraz powierzchnią do utrzymania – pisze zarząd w swym sprawozdaniu. Czy zatem miasto nie powinno prowadzić remontów? Ich brak też jest zły, bo „może powodować roszczenia odszkodowawcze od osób trzecich”. Spółkę czeka jeszcze jedno cmentarne wyzwanie. W związku z wycinką 300 drzew, które uschły na cmentarzu na Majdanku, LPGK będzie musiało posadzić nowe, co „wygeneruje dodatkowe koszty”.