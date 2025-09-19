Ogród Botaniczny świętuje jubileusz. W programie armata Kościuszki i koncert Chopina

Główne uroczystości odbędą się w najbliższą sobotę, 20 września. To wtedy nastąpi podsumowanie kolejnego 10-lecia działalności Botanika oraz zakończenie trzyletniego projektu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od neolitu po Kościuszkę

Podczas jubileuszu uroczyście otwarte zostaną Szańce Kościuszkowskie. Goście zobaczą m.in. replikę armaty 4-funtowej systemu Gribeauvala – takiej, jaką wprowadził do polskiej armii sam Tadeusz Kościuszko.

O wynikach badań archeologicznych opowie dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS. Odkrycia obejmują ślady osadnictwa z okresu pradziejów, wczesnośredniowieczne cmentarzysko, a także dwór obronny z XVI–XVII wieku.

W Dworku Kościuszków otwarta zostanie wystawa „Zanim powstał Ogród”, przygotowana przez archeologa i numizmatyka Michała Piotra Grabowskiego. Ekspozycja obejmuje kilkaset znalezisk od X do XX wieku: ceramikę, monety (najstarsze z XVII w.), plomby, biżuterię i militaria. Najstarszy obiekt to fragment neolitycznego toporka sprzed około 5 tysięcy lat.

Polonez Kościuszki i Chopin na deser

Artystycznym akcentem będzie koncert zatytułowany „Od poloneza Tadeusza Kościuszki do najpiękniejszych utworów Fryderyka Chopina”. Wystąpią Dorota Całka (sopran) oraz Urszula Świerczyńska (fortepian). Publiczność usłyszy dwa polonezy Kościuszki oraz utwory Chopina.

Program obchodów (20 września)

12:00–14:00 – uroczyste otwarcie Szańców Kościuszkowskich: wystąpienia okolicznościowe, odsłonięcie repliki armaty, zwiedzanie z przewodnikiem, otwarcie wystawy „Zanim powstał Ogród”, koncert w Dworku Kościuszków

15:00–17:00 – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UMCS z przewodnikami

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego, marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Tego dnia wstęp do Ogrodu będzie bezpłatny (wejście od ul. Willowej).