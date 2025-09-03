Ostatnia okazja na bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla lubelskich seniorów

Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne m.in. za zapalenie płuc, ucha środkowego, zatok, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsę. Stanowią szczególne zagrożenie dla seniorów, zwłaszcza osób z chorobami przewlekłymi i obniżoną odpornością.

Preparat używany w ramach programu nie wymaga dawek przypominających. Szczepienie jest możliwe po kwalifikacji lekarskiej, która wykluczy ewentualne przeciwwskazania zdrowotne. Mogą z niego skorzystać wszystkie seniorki i seniorzy z Lublina, niezależnie od tego, w której przychodni podstawowej opieki zdrowotnej są zapisani.

Obecnie szczepienia realizowane są w 11 placówkach na terenie miasta, a o możliwości zaszczepienia decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista przychodni realizujących program: