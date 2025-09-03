Ostatnia okazja na bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla lubelskich seniorów

Lubelski Ratusz przypomina o możliwości skorzystania z ostatnich w tym roku bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Program skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców, którzy ukończyli 65. rok życia i nie byli wcześniej szczepieni.
Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne m.in. za zapalenie płuc, ucha środkowego, zatok, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsę. Stanowią szczególne zagrożenie dla seniorów, zwłaszcza osób z chorobami przewlekłymi i obniżoną odpornością.
Preparat używany w ramach programu nie wymaga dawek przypominających. Szczepienie jest możliwe po kwalifikacji lekarskiej, która wykluczy ewentualne przeciwwskazania zdrowotne. Mogą z niego skorzystać wszystkie seniorki i seniorzy z Lublina, niezależnie od tego, w której przychodni podstawowej opieki zdrowotnej są zapisani.
Obecnie szczepienia realizowane są w 11 placówkach na terenie miasta, a o możliwości zaszczepienia decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista przychodni realizujących program:
- Poradnia Lekarza Rodzinnego ZDROWA RODZINA, ul. Wapowskiego 2 lok. 3, tel. 81 45 05 825
- SP ZOZ MSWiA, ul. Grenadierów 3, tel. 81 528 55 35
- ALVITA Zabielska i Partnerzy, ul. Kaprysowa 7, tel. 81 741 60 92
- NZOZ ESKULAP, ul. Weteranów 46, tel. 81 534 16 66
- NZOZ PULS-MED, ul. Weteranów 11, tel. 81 53 389 21
- Centrum Medyczne Luxmed, ul. Radziwiłłowska 5, tel. 81 532 37 11
- ANI-MED, ul. Łabędzia 6, tel. 81 744 88 88
- NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA, ul. Króla Rogera 6, tel. 81 740 31 16
- SPECJALISTYKA CZECHÓW, ul. Kompozytorów Polskich 8, tel. 81 718 72 07
- NZOZ MAK-MED, ul. Śliwińskiego 4, tel. 81 741 05 79
- Centrum Medyczne Euromed, ul. Harnasie 11, tel. 81 740 39 29