Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

Wystawę „Co babie do pędzla?!”. Artystki polskie 1850–1950” w Muzeum Narodowym w Lublinie można oglądać do 5 października. Dotychczas zwiedziło ją ponad 36 tys. osób. – W ostatnie dwa weekendy wydłużamy godziny otwarcia wystawy. 28 września oraz 3, 4 i 5 października wystawa czynna będzie w godz. 9-22” – poinformowało muzeum.

W weekendy przewidziano także oprowadzania kuratorskie lub z przewodnikiem po wystawie.

Otwarta pod koniec kwietnia wystawa pokazuje znaczenie twórczości kobiet w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Zajmuje dwie sale wystawiennicze o łącznej powierzchni blisko 700 mkw. Jedna z sal poświęcona jest twórczości kobiet z lat 1850-1918, druga – pracom artystek tworzących w latach 1918-1950.

Łącznie zgromadzono tu 521 prac autorstwa 133 artystek. Większość to obrazy, ale są też grafiki i rzeźby. Oprócz dzieł znanych twórczyń jak Olga Boznańska, Tamara Łempicka, Zofia Stryjeńska, Mela Muter czy Katarzyna Kobro zaprezentowane zostaną też prace m.in. Ewy Łunkiewicz Rogoyskiej, Wandy Chełmońskiej, Anieli Pająkówny, Teresy Roszkowskiej, Anny Blińskiej. Znaczna część prac nie była dotychczas eksponowana.

Tytuł wystawy „Co babie do pędzla?!” jest cytatem zaczerpniętym z wypowiedzi malarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Kazimierza Sichulskiego (1879-1942), który, odnosząc się do twórczości Olgi Boznańskiej, miał powiedzieć: Nie cierpię malujących bab! Dłubie, nudzi, jakby pończochę robiła. Co babie do pędzla!. Jednocześnie jednak talentu Boznańskiej nie odmawiał, twierdząc, że umie rysować, znakomicie zna swoje rzemiosło i „wszystko wypatrzy to babsko!”.