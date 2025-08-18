Pędził po alkoholu i wiózł dwójkę dzieci

Nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Był pod wpływem alkoholu, a wiózł dwójkę swoich dzieci.
W długi sierpniowy weekend funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie patrolując radiowozem nieoznakowanym trasę S-19 zauważyli szybko jadące Subaru.
Jego kierowca nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Policyjna kamery zarejestrował prędkość 162 km/h, a pojazd w pierwszym bezpiecznym miejscu został zatrzymany.
Za kierownicą samochodu siedział 47-letni mężczyzna. Podróżował on z dwójką swoich dzieci. Policjanci podczas kontroli wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila.
Kierowca stracił już prawo jazdy. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Odpowie też przed sądem za przekroczenie prędkości.